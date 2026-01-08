生日也是5周年紀念！　陳傑憲放閃愛妻：從兩人世界升級成四口之家

記者張筱涵／綜合報導

中華職棒球星陳傑憲7日迎來32歲生日，同時也迎接與愛妻結婚滿5週年的重要時刻，雙喜臨門讓他在社群平台發文感性告白，直言「我們從兩人世界升級成四口之家」，並向一路相伴的妻子深情喊話：「謝謝老婆一直陪在我身邊，不管哪個階段的我們我都喜歡。」生日願望也全數獻給家庭，甜蜜寫下「五週年快樂」。

陳傑憲同步曬出多張慶生與紀念照，其中一張他獨自坐在餐廳，桌前擺著以棒球為造型的生日蛋糕，象徵他最熱愛的棒球人生；另一張則與老婆一同入鏡，夫妻倆站在飯店大廳合影，笑容自然、氣氛溫馨，低調卻藏不住幸福感，也再次展現他私下顧家、重視家庭的一面。

貼文一出，圈內好友與球迷紛紛湧入留言祝賀，林志穎簡單送上「生日快樂」，王陽明也回應「Happy Birthday」，中信啦啦隊成員盈瑩笑稱「朋友，生日快樂，然後老婆真的很漂亮啦」，曾瑋中則祝賀「生日快樂、五週年快樂」。不少網友也暖心留言表示「台灣隊長生日快樂」、「今天是沒有流星也能許願的日子」、「幸福的一家四口」，讓這場生日兼結婚紀念日的雙重慶祝，更添滿滿祝福與感動。