2025年度最慘烈「翻車韓星」排行榜　影帝趙震雄退出演藝圈

文／妞新聞

在迎來嶄新的一年之前，回顧這年度的自己是被清算？還是豐收？似乎應證許多命理、玄學以及星座專家早早預告2025年是「業力引爆年」，好的、壞的迴力鏢來得措手不及，「韓國演藝圈」從年初就震撼彈接力炸，從影劇圈、KPOP歌謠界到綜藝圈都逃不過被清算的命運，快來看看綜觀來說「後果最慘烈的翻車韓星」有哪些？（期許明年可以風平浪靜啦！）

2025年度最慘烈翻車韓星TOP5.白種元



「韓國廚神」掉下神壇！人人尊稱一句白老師的「白種元」，自Netflix爆紅實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》擔綱評審後聲勢攀到最高峰，旗下集團The Born Korea卻在5月接連爆出食安、欺騙消費者疑慮，自己也捲入職場霸凌爭議，引爆全網抵制，演藝活動一度全面中斷，不過白種元拍攝的《黑白大廚2》已經開播，還在台灣推出聯名商品，雖然被網友酸到爆，但還算是這篇裡「下場最好的一位」。

2025年度最慘烈翻車韓星TOP4.金秀賢

演紅多部人氣韓劇的韓星「金秀賢」在女星金賽綸逝世後，遭YouTube頻道「橫豎研究所」指控在金賽綸年僅15歲時交往、逼債7億賠償金，直指是「逼死金賽綸的兇手」，有如炸彈式的毀滅性爆料，讓頂流男神形象一夕跌至谷底，手上的廣告代言飛了！主演的Disney+原創影集《山寨人生》也無限延期中，不過近期「可能被誣告」的輿論風向漸漸發酵，雙方的法律戰也尚未落幕。

2025年度最慘烈翻車韓星TOP3.朴娜勑

以下幾位算是「直接葬送演藝事業」等級。知名綜藝人「朴娜勑」先是陷入職場霸凌經紀人疑雲，前員工們以特殊傷害罪、散布虛假事實誹謗及違反《資訊通信網法》等罪名提告，雙方才進入法律攻防戰，朴娜勑又被捲入「注射阿姨」非法醫療爭議，D社直指她進行非法施術，更涉及私自收集處方箋並提供處方藥物，其中包括需要嚴格控管的藥品，是件重大還波及到多位知名藝人。

2025年度最慘烈翻車韓星TOP2.NCT文泰一

▲NCT成員文泰一。（圖／naver）

KPOP偶像出大事塌房…NCT成員「文泰一」被以涉嫌《性暴力處罰法》「特殊準強姦罪」起訴鋃鐺入獄！他被發現在去年與2名朋友輪流性侵一名酒醉無意識狀態的中國籍女性，今年被宣判3年6個月有期徒刑並當庭收押，文泰一甚至被抓包在立案隔天還開心開直播與粉絲互動，引起全網公憤。

2025年度最慘烈翻車韓星TOP1.趙震雄

▲趙震雄在2025年末大翻車。（圖／chosun、naver）

曾憑藉電影《非常警探》奪下百想藝術大賞最佳男主角獎，演藝資歷高達21年的韓國國民影帝「趙震雄」在2025年末大翻車，被「D社」《Dispatch》踢爆在青少年時期前科累累，暴力行為、酒駕、偷竊等黑歷史浮上檯面，還為了掩蓋罪行改名成父親的姓名活動，最終趙震雄以宣布「退出演藝圈」收場，不只讓昔日劇迷超衝擊，他主演的神劇續集《Signal信號2》也恐遭停播，全網哀聲不斷。

【延伸閱讀】

白種元等不及《黑白大廚2》！不甩抵制「本月新節目復出」，合體戲劇男女神爆熱議

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！