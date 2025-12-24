記者蔡琛儀／台北報導

36歲原民金曲歌后舞思愛宣布懷上第二胎的好消息！也圓了大女兒許了五年的生日願望，她與老公今年初就積極備孕，但因工作繁忙決定嘗試試管，沒想到一次成功，讓她相隔十年再度當媽，直呼幸運，預產期落在明年4、5月。

▲舞思愛報喜懷第二胎，圓了大女兒的夢。（圖／愛玩音樂提供）

她分享，9歲的女兒從4歲起就盼望有手足，年年生日都許下同樣心願，這次懷孕過程十分順利，寶寶配合媽媽的作息，幾乎不影響工作，舞思愛也更注重飲控與健身，笑說膚況變好、心態更放鬆，並替二寶取了小名「一烈」，「是原住民歡呼語，每次叫寶寶的名字就像在歡呼一樣，姊姊（女兒）也很喜歡，我現在就是好好的享受孕期，準備新專輯，一起開心的迎接跟我一樣金牛座的一烈就行了。」

去年拿下金曲獎最佳原住民歌手的她，新專輯也正式啟動，九月底就飛往紐西蘭投入製作，2025年下半年行程滿檔，從大阪世博、印度「Taiwan Indigenous Music Night」，到海外音樂交流，她感性表示，每一趟旅程都讓人重新調整步調、珍惜當下。

▲舞思愛年底將挺孕肚唱跨年。（圖／愛玩音樂提供）

年底舞思愛將挺著孕肚登上雲林2026跨年晚會舞台，成為「帶球趴趴走」的金曲歌后，她笑說，這應該是第一次、也是最後一次帶球跨年，演出一定要「巨美、巨辣」，邀請大家一起迎接嶄新的2026年。