福原愛撇婚內出軌「時間線」被日媒打臉！第3胎沒在台灣生驚吐不安

記者陳芊秀／綜合報導

日本桌球名將福原愛昨日（22）透過媒體專訪宣布再婚懷孕，即將迎接第三胎寶寶出生。她經歷不倫離婚風波，再婚老公正是當時掀起出軌疑雲的橫濱男，儘管她強調2021年離婚後，才與男方確定戀愛關係，仍遭到日媒質疑。

▲▼福原愛撇婚內出軌「時間線」被日媒打臉。（圖／翻攝自微博）

▲福原愛接受日媒專訪宣布再婚懷孕，再度成為熱門話題。（圖／翻攝自微博）

據日媒《女性SEVEN》報導，福原愛2020年下定決心離婚，2021年短暫回到日本，被拍到與橫濱男密會照，被外界報導成不倫疑雲。她在專訪時向男方家人親友鄭重道歉，強調雙方正式交往是離婚後的2021年底，且原本不執著結婚，以互相信賴的「伴侶」交往，在男方家人建議「成為一家人」後，她開始思考與橫濱男也許可以建立美好的婚姻生活，並決定於今年初夏結婚，婚後發現懷第三胎。

不過《Smart FLASH》、《日刊體育》等日媒回顧福原愛的離婚騷動，她在2021年3月就爆出密會橫濱男，同年7月與江宏傑離婚成立，仍被質疑離婚前雙方早有曖昧。

此外，福原愛受訪時坦言，前兩胎在台灣生產，第三胎在日本生產，「和台灣完全不同，有很多地方讓我感到困惑」。據友人透露，她從秋天開始到健身房上孕婦游泳課，老公也陪同，孕婦游泳課每月4次、費用約2萬日圓（約台幣4000元），收費偏高級，但她不是每次都會去上課，「畢竟懷孕期間，身體狀況本來就會有起伏吧」，對於初次在日本待產有許多不安之處。

