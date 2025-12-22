丟丟妹「心臟劇痛」送急診！　直播消失4天曝病況：比生小孩還痛

記者蔡宜芳／綜合報導

「直播天后」李明珊（丟丟妹）先前有幾日缺席直播，她22日坦言是因為被送去急診，丟丟妹也分享自己的詳細病況，直說當下疼痛的程度「比生小孩痛」，讓她痛到爆哭。

▲丟丟妹在上周身體出狀況。（圖／翻攝自Facebook／丟丟妹）

丟丟妹透露，當時突如其來的心臟劇痛讓她幾乎無法承受，還痛到用頭去撞圍欄，「我覺得我的命快要死在那裡。」她提到，當天是半夜被緊急送醫，全家人都被嚇壞，因為她的心臟疼痛持續很久。丟丟妹也秀出手上的瘀青說：「丟妹的血管本來就不好打，因為我的血管比較細。」

▲丟丟妹因心臟痛被送急診。（圖／翻攝自Facebook／丟丟妹）

丟丟妹表示，到急診後，醫生先安排她做斷層檢查，並打止痛針，但疼痛仍未緩解，隨後改用嗎啡止痛，「他打了第一針嗎啡，打完我更痛，我不是這裡痛而已，整個上半身，我的內臟都在痛。」醫生一度以為是嗎啡劑量不足，再補打第二針，但狀況仍未改善。

隨後，丟丟妹的全身出現紅疹、腫脹，確認是嚴重的過敏反應，「所以我才會覺得我的五臟六腑劇痛。」她也不敢再接受醫生打抗過敏針，直接從半夜熬到天亮。對於這場意外，丟丟妹也說：「過敏會死人，一般人早就休克了，丟妹呼籲，人要多做善事，善有善報，我人沒事就好了啦！」