米可白每天頭痛！就醫後被建議「一次做3手術」 最後仍卡關原因曝

記者潘慧中／綜合報導

米可白（趙亦瑄）不時會在社群平台分享生活近況，她22日中午便坦言，稍早諮詢了鼻子的相關問題，想解決鼻疾困擾。她透露自己不僅有「鼻中隔彎曲」的狀況，還因為鼻肉肥厚，導致身體出現明顯的不適反應，「每天頭痛不舒服」，嚴重影響到日常生活品質。

▲米可白鼻子出狀況。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419 ）



為了解決這個惱人的健康隱憂，米可白決定尋求專業醫療協助。經過醫生詳細評估後，建議她需要進行3項手術來改善，包括「鼻中隔成型手術」、「下鼻甲成型手術」以及「後鼻神經燒灼手術」，希望能透過這些醫療處置，一次解決問題。

▲醫生建議米可白動3個手術。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419 ）



針對手術方式，米可白也分享了諮詢心得。她透露現在的醫療技術進步，若是選擇微創手術，優點是傷口小且不需住院，整體來說很方便。不過，雖然手術形式便利，但醫生也告知若要動這3個手術，需要一段完整的恢復期，屆時「我要休息1週」才能讓身體好好復原。

▲米可白陷入兩難。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419 ）



儘管手術能改善健康問題，但現實層面的考量卻讓米可白陷入猶豫。她附上一排思考的表情符號坦承，雖然微創手術有很多優點，但「費用高出我的預算」，讓她暫時陷入了兩難的抉擇。