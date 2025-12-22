林志玲獻出處女秀！合體職籃啦啦隊「韓援四皇時代」　球團親發聲

記者黃庠棻／台北報導

台灣職籃新勢力「洋基工程籃球隊」自10月中正式成軍後，歷經2個月密集訓練與團隊磨合，12月27日即將迎來隊史主場首戰，特邀女神林志玲於開幕戰擔任新竹主場重磅嘉賓。不只驚喜登場，屆時也將獻出女神親筆簽名「2026志玲姊姊慈善年曆」予球迷。

▲林志玲2026慈善年曆。（圖／志玲姊姊慈善基金會提供）



洋基工程籃球隊「方舟啟航，女神降臨」，在總教練李逸驊率領的菁英球員陣容之外，「洋基女孩」YoungKey Girls啦啦隊同樣備受矚目，韓籍成員睦那京、李素敏、崔洪邏與朴淡備正式登基，組成「韓援四皇時代」，並加入高人氣日籍啦啦隊希美（NOZOMI），攜手海選出線的台灣女孩們，共同打造全新YoungKey Girls，為主場注入更具國際感的應援魅力。

林志玲將是27日首戰的重磅亮點之一，這是她第一次出席籃球賽首戰活動。球團表示，此次跨領域合作象徵品牌啟航的重要篇章，希望球迷能親眼見證「女神降臨」的心動時刻。活動兩日將推出多項主題闖關、互動體驗與豐富禮品，讓球迷從入場瞬間便踏上方舟旅程，賽後亦安排球員與啦啦隊擊掌會。

進場憑票根即可抽限量共10本的林志玲親筆簽名「2026志玲姊姊慈善年曆」，目前慈善年曆義賣已破萬本，每年志玲姊姊慈善基金會都將此收入捐做慈善，2025年捐助弱勢兒少學習與醫療資源達800萬元台幣。洋基工程籃球隊首個主題周將於12月27、28日在新竹市立體育館登場，門票現正於 ibon 熱烈販售中。

