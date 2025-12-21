倒數9天！IU、邊佑錫將「首次公開同框」　《大君夫人》CP預熱

記者張筱涵／綜合報導

《21世紀大君夫人》因男女主角找來邊佑錫和IU（李知恩）演出，在拍攝期間就吸引眾人關注，尤其海報公開後，更叫劇迷迫不及待。而今（21日）更被爆出他們將依同出席30日的「2025 MBC 演技大賞」，成為本屆典禮最大焦點之一。

▲IU和邊佑錫共演的《21世紀大君夫人》叫人期待。（圖／翻攝自X／mbcdrama_pre）



IU與邊佑錫同為MBC下一檔戲劇《21世紀大君夫人》的男女主角，加上兩人皆是目前影視圈最炙手可熱的演員，消息曝光後立刻引發高度關注。尤其從戲劇選角公布以來話題不斷，今天傳出將出席2025 MBC 演技大賞，這也是兩人首度在公開正式場合並肩亮相，備受期待的「雙人同框」被視為正式為新劇暖身的重要時刻。

《21世紀大君夫人》以21世紀實施立憲君主制的韓國為背景，描述雖然擁有一切卻因平民身分而感到憤世的財閥女性「成熙珠」（IU 飾），與身為王之子卻一無所有、內心充滿哀愁的男子「李莞」（邊佑錫 飾），兩人突破身分枷鎖、攜手改寫命運的浪漫故事。

IU今年憑藉作品《苦盡柑來遇見你》再度證明人氣與演技兼具的實力，穩坐「無可取代」的演員地位，邊佑錫則因《背著善宰跑》人氣暴漲，正式晉升一線男星，兩人將在劇中擦出何種愛情火花，也成為戲迷關注焦點。

消息一出，韓網反應熱烈，粉絲紛紛留言表示「終於能看到大君夫婦的雙人畫面了」、「光想像就起雞皮疙瘩」、「希望頒獎典禮能同步釋出預告」、「年底最大期待就是這一刻」。不少網友更直呼，若能在演技大賞當天公開戲劇前導或花絮，將是最完美的宣傳時機。