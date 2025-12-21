現場兒童走失　Apink恩地台南開唱急幫尋人：爸爸，快去找孩子！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星鄭恩地20日出席台南好young搖滾耶誕演唱會，只是她在唱到尾聲時，現場突然出現突發狀況，一名小孩走失著急找家人，主辦透過主持人藍藍廣播表示「廖先生，你的女兒在服務台等你喔」，恩地透過耳機翻譯得知狀況後，也馬上幫忙找人，人美心善之舉超圈粉。

▲現場兒童走失，Apink恩地台南開唱急幫尋人。（圖／翻攝自TVBS）



恩地20日以個人身份之姿現身台南好young搖滾耶誕演唱會，她在唱到最後一首歌前，現場出現小孩走失意外，由於孩子已經到服務台等待，於是主持人藍藍站在台上幫忙宣導：「廖先生，你的女兒在服務台等你喔。」

由於小孩走失意外來得突然，恩地透過翻譯以及主持人李多慧得知現場的狀況，她機智拿起麥克風跟著宣導：「這位爸爸，你好像得快點去尋找您的孩子，不然真的會出大事喔。」她的語氣著急，還不斷確認「爸爸，您應該前往了吧？應該是過去了吧，一定要找到你的孩子喔。」

▲Apink恩地參與台南好young搖滾耶誕演唱會。（圖／COME ON JKSSP提供）



演唱會進入尾聲，鄭恩地很擔心，「我下一首歌是輕快的歌，這該怎麼辦，希望爸爸已經過去了。」她幽默表示「您不能站在原地跟我一起唱喔」，她也不忘提醒：「如果現場觀眾有人看到一個人走失的兒童，一定要帶小孩去服務中心喔。」希望現場不要再發生更多走失意外。這段影片掀起熱議，粉絲紛紛稱讚鄭恩地人美心也美。