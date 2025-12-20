ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
隨機殺人釀4死！群星祈福
遇恐攻怎麼辦？醫曝小橘書4頁必看
12月20日星座運勢
歐陽靖11年前目擊鄭捷案　憶月台遭染紅嘆：沒辦法放鬆搭大眾運輸

記者王靖淳／綜合報導

捷運台北車站及中山商圈昨（19）日發生擲彈砍人案，含兇嫌在內釀成4死11傷，消息曝光後引發各界關注及討論。為此，女星歐陽靖也在社群發文談論此事。

歐陽靖表示，自己是當年鄭捷事件的目擊者，並在文中還原當時令人顫抖的恐怖景象。她回憶當時就在案發現場，親眼目睹了手持利刃的鄭捷，以及那令人窒息、宛如地獄般染紅的江子翠月台。那幅血腥與絕望交織的畫面，即便經過了多年，依然清晰地烙印在她腦海中。

在這場令全台灣心碎的悲劇回憶中，除了揮之不去的恐懼，歐陽靖也特別提及當時在混亂中挺身而出的無名英雄。她在文中滿懷感激地寫道：「感謝在月台對他丟垃圾桶的人救了大家。」儘管距離那起震驚社會的事件已過了11年，歐陽靖感嘆說道：「11年過去了，直到現在，我還是沒辦法完全放鬆在任何一座城市搭乘大眾運輸工具。在人潮多的場所也都會提高警覺。」

歐陽靖

