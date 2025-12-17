ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

李玉璽認愛不到1年閃婚！轉變關鍵曝
超商連續5天「買1送1」懶人包
2025「10大電影榜單」揭曉
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

朱孝天 張震嶽 金賽綸 連晨翔 劉品言 邱志宇 舒淇 李安

YouTube史上最多人看的影片出爐！全球小孩都會唱　9年觀看數超過160億

記者田暐瑋／綜合報導

YouTube有史以來觀看次數最多的影片出爐了！根據《Statista》網站1日發布的數據顯示，幾乎洗腦全球兒童的《Baby Shark Dance》穩居冠軍寶座，總觀看次數已超過160億次，成為YouTube歷史上第一支突破100億觀看次數的影片。

自2016年6月17日以來，南韓教育品牌Pinkfong推出的《Baby Shark Dance》成為YouTube歷史上最受歡迎的影片，在2021年1月首次突破100億次觀看，擠掉前任冠軍《Despacito》的寶座。儘管《Baby Shark Dance》目前是觀看次數的紀錄保持者，但南韓歌手Psy的《江南Style》在此之前，曾經保持了1689天（約4.6年）播放量排行榜首位的紀錄。

▲▼監獄管理員逼囚犯循環聽《Baby Shark》。（圖／翻攝自Facebook／Pinkfong）

▲《Baby Shark》。（圖／翻攝自Facebook／Pinkfong）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這一數據顯示，自2010年以來，YouTube上觀看次數最多的幾乎都是音樂影片，且在發布後的24小時內獲得了顯著的流量，截至2025年10月，根據總觀看次數的統計，其它受歡迎的還包括《Baby Shark Dance》、Luis Fonsi與Daddy Yankee合作的《Despacito》、以及Cocomelon的《Wheels on the Bus》等。

除了音樂影片外，電影預告片也是YouTube上受歡迎的內容之一，尤其是與漫威電影宇宙相關的作品，例如《復仇者聯盟：終局之戰》的官方預告片在發布的首日便獲得了2.89億次觀看，而《蜘蛛人：無家日》的預告片更是在首日創下了超過3.55億的觀看次數。

▲YouTube史上最多人看的影片出爐。（圖／記者田暐瑋製表）

▲YouTube史上最多人看的影片出爐。（圖／記者田暐瑋製表）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

YouTubeBaby Shark Dance

推薦閱讀

周杰倫也救不了！林瑞陽長子爆「接手300壯士」隱形債務被曝光

周杰倫也救不了！林瑞陽長子爆「接手300壯士」隱形債務被曝光

8小時前

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

1小時前

快訊／夏于喬懷孕了！　結婚6年曬超音波宣布當媽：年末得到最大獎

快訊／夏于喬懷孕了！　結婚6年曬超音波宣布當媽：年末得到最大獎

2小時前

朱孝天批F4歌不符音樂審美　張震嶽喊他「脫隊F1」中肯駁：很好聽

朱孝天批F4歌不符音樂審美　張震嶽喊他「脫隊F1」中肯駁：很好聽

15小時前

葉全真EMBA同學變戀人　牽手散步被認出原地解散

葉全真EMBA同學變戀人　牽手散步被認出原地解散

6小時前

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！　韓警方：調查進入收尾階段

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！　韓警方：調查進入收尾階段

15小時前

47歲楊宗緯爆當爸！混血兒「輪廓激似他」被拍進出社區 0緋聞現況曝

47歲楊宗緯爆當爸！混血兒「輪廓激似他」被拍進出社區 0緋聞現況曝

7小時前

許富凱怒了！23歲清潔員遭酒駕撞死　黑底白字轟：要毀多少家庭

許富凱怒了！23歲清潔員遭酒駕撞死　黑底白字轟：要毀多少家庭

5小時前

TWICE子瑜低調返台！　最高規格護駕「工作一天燦笑下班」

TWICE子瑜低調返台！　最高規格護駕「工作一天燦笑下班」

7小時前

國手尪「廁所亂搞好友妻」！她還囂張傳情趣內衣照 安歆澐怒揭小三真面目

國手尪「廁所亂搞好友妻」！她還囂張傳情趣內衣照 安歆澐怒揭小三真面目

2小時前

離婚張兆志2年！　許允樂再婚李玉璽甜喊：有機會一起到老

離婚張兆志2年！　許允樂再婚李玉璽甜喊：有機會一起到老

1小時前

連晨翔「顧娃顧到睡著」全被劉品言拍下　謙虛認新手：女兒很會哄睡我

連晨翔「顧娃顧到睡著」全被劉品言拍下　謙虛認新手：女兒很會哄睡我

14小時前

熱門影音

歌迷大吼「你記得我嗎？」　周湯豪神回覆全場笑翻XD

歌迷大吼「你記得我嗎？」　周湯豪神回覆全場笑翻XD
大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國

大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國
龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因

龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因
安心亞首同台羅志祥尬舞　「穿性感黑bra」狂扭辣翻

安心亞首同台羅志祥尬舞　「穿性感黑bra」狂扭辣翻
辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了

辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了
GD要PK每場尖叫聲！　「看你們多愛我」

GD要PK每場尖叫聲！　「看你們多愛我」
泰勒絲發61億台幣獎金　員工打開親筆信掩面淚崩

泰勒絲發61億台幣獎金　員工打開親筆信掩面淚崩
酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？

酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？
結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我

結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我
Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」

Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」
宋智孝曝：曾談了8年戀愛 《RM》成員完全不知情！

宋智孝曝：曾談了8年戀愛 《RM》成員完全不知情！
李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位

李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位
64歲龍千玉唱新歌請猛男貼貼　害羞認回春:覺得年紀差不多

64歲龍千玉唱新歌請猛男貼貼　害羞認回春:覺得年紀差不多

李進良曝汪小菲「再當爸」心情　虧小禎新歡：比大谷翔平有味道

李進良曝汪小菲「再當爸」心情　虧小禎新歡：比大谷翔平有味道

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

歐陽娣娣

歐陽娣娣

看更多

【性感五花肉】胖橘貓穿婆婆手工防舔衣　腰間肉直接炸出XD

即時新聞

剛剛
剛剛
22分鐘前10

遭嗆逃兵！香蕉冷回「我截圖了」1照片給難看　網友秒道歉：搞錯人

24分鐘前10

快訊／SHINee Key認了「涉非法醫療服務」！　宣布全面中斷活動

49分鐘前1

男團728 SEVENTOEIGHT不閃兵！　宣布入伍「海軍陸戰隊」man爆了

50分鐘前12

抵達前10分鐘才說！「王仁甫遊日出包」季芹見房價傻眼：難道要露宿公園

56分鐘前34

許允樂點頭嫁李玉璽！　前夫張兆志送祝福「對外喊話1事」

1小時前23

李玉璽認愛許允樂不到1年閃婚❤️ 　昔低調談情…遇到她全變了關鍵曝

1小時前10

YouTube史上最多人看的影片出爐！全球小孩都會唱　9年觀看數超過160億

1小時前511

離婚張兆志2年！　許允樂再婚李玉璽甜喊：有機會一起到老

1小時前2

李千娜出道18年首唱臺北跨年！　高爾宣、U:NUS齊聚預告表演內容

1小時前1622

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

讀者迴響

熱門新聞

  1. 林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝
    8小時前1412
  2. 快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老
    1小時前2821
  3. 快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽
    2小時前2212
  4. 朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽
    15小時前1817
  5. 葉全真EMBA同學變戀人
    6小時前149
  6. 金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！
    15小時前82
  7. 47歲楊宗緯爆當爸！
    7小時前47
  8. 許富凱怒批：喝酒不開車到底有多難理解
    5小時前4229
  9. TWICE子瑜低調返台！工作一天燦笑下班
    7小時前121
  10. 國手尪「廁所亂搞好友妻」！安歆澐怒揭小三真面目
    2小時前84
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合