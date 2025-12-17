YouTube史上最多人看的影片出爐！全球小孩都會唱　9年觀看數超過160億

記者田暐瑋／綜合報導

YouTube有史以來觀看次數最多的影片出爐了！根據《Statista》網站1日發布的數據顯示，幾乎洗腦全球兒童的《Baby Shark Dance》穩居冠軍寶座，總觀看次數已超過160億次，成為YouTube歷史上第一支突破100億觀看次數的影片。

自2016年6月17日以來，南韓教育品牌Pinkfong推出的《Baby Shark Dance》成為YouTube歷史上最受歡迎的影片，在2021年1月首次突破100億次觀看，擠掉前任冠軍《Despacito》的寶座。儘管《Baby Shark Dance》目前是觀看次數的紀錄保持者，但南韓歌手Psy的《江南Style》在此之前，曾經保持了1689天（約4.6年）播放量排行榜首位的紀錄。

▲《Baby Shark》。（圖／翻攝自Facebook／Pinkfong）



這一數據顯示，自2010年以來，YouTube上觀看次數最多的幾乎都是音樂影片，且在發布後的24小時內獲得了顯著的流量，截至2025年10月，根據總觀看次數的統計，其它受歡迎的還包括《Baby Shark Dance》、Luis Fonsi與Daddy Yankee合作的《Despacito》、以及Cocomelon的《Wheels on the Bus》等。

除了音樂影片外，電影預告片也是YouTube上受歡迎的內容之一，尤其是與漫威電影宇宙相關的作品，例如《復仇者聯盟：終局之戰》的官方預告片在發布的首日便獲得了2.89億次觀看，而《蜘蛛人：無家日》的預告片更是在首日創下了超過3.55億的觀看次數。

▲YouTube史上最多人看的影片出爐。（圖／記者田暐瑋製表）