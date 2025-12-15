粉絲中文示愛！GD裝傻「那是什麼？」　全程笑臉：這裡是韓國

記者張筱涵／綜合報導

G-DRAGON（GD，權志龍）2025 世界巡迴演唱會《Übermensch》韓國安可場於12月12日至14日在首爾高尺天空巨蛋登場，為本次世界巡演畫下最終句點。作為壓軸場次，現場氣氛格外熱烈，而GD在談話環節的一段即興回應，也意外掀起粉絲熱議。

▲GD演唱會時跟喊中文我愛你的粉絲說「這裡是韓國」。（圖／翻攝自Threads／@crystal_l222）



演唱會進行到talk時間時，台下突然有人高喊中文的「我愛你」，GD 聽見後全程帶著微笑回應：「嗯？啊～我不知道你在說什麼，『我愛你』是什麼？這裡是韓國！」一句話立刻引爆全場尖叫，現場氣氛瞬間沸騰。

有韓國粉絲將這段畫面拍下後上傳至Threads，並寫下「속이 뻥…. 시원…. 나 진짜 너무 속이 시원해서 소리 너무 질렀어（心裡真的一整個舒暢，爽到忍不住大叫）」，影片隨即在網路上瘋傳，引來大量留言共鳴。

不少網友直呼這番話「完全說出了大家想說的心聲」，有人留言表示「志龍超棒，我們一直想說的話他幫我們說出來了，這裡是韓國！」也有人直言「在韓國對韓國歌手喊中文真的很奇怪」，更有粉絲笑稱「真的是太痛快了，果然是GD擁有國」。還有人被GD的反應圈粉，感嘆「他怎麼可以這麼可愛，真的讓人無法不愛權志龍」，也有人表示「光看表情和那句話就覺得很解氣」，甚至笑說「開心到一直尖叫」。