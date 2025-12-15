影后拍片撞邪！　殺青宴緊抱「恐怖布偶」：要帶回家養…法師搶走

記者陳芊秀／綜合報導

香港影后衛詩雅憑電影《破・地獄》勇奪香港金像獎最佳女主角，近日受邀上靈異節目，透露自己曾到外地拍電影時「撞鬼」，突然對一個外型恐怖的道具布偶愛不釋手，更說「我要把它帶回家」，雖然全程沒有提及是拍攝哪部電影，仍被查出是2017年至2018年去馬來西亞拍的《雙魂》。

▲衛詩雅憑電影《破・地獄》勇奪香港金像獎影后。（圖／翻攝自IG）

衛詩雅在靈異節目《總有一瓣喺左近》大爆驚悚經歷。她回憶某次到外地拍一部鬼片，劇組選在一間被當地政府長期不外借、列為「猛鬼禁地」的荒廢大宅取景，因為導演相當有名而成功借來拍攝，現場還安排一位驅鬼大師全程駐守。該棟大宅共有4層樓，但法師嚴正警告2樓絕對不能踏入，衛詩雅心有餘悸地說：「因為2樓的『好兄弟』實在太多了，師傅直言多到連他在場都處理不了，所以只能將整層樓封死。」最後劇組只能使用天台和3樓進行拍攝工作。

▲衛詩雅上節目分享拍片撞邪經驗。（圖／翻攝自IG）

除了片場氣氛詭異，衛詩雅透露片中有一個手工製作的布偶道具似乎有著奇妙的吸引力，起初小演員們看到布偶都覺得恐怖，但每當戲份拍完要離開時，這些小演員卻又不約而同地不願交還，吵著要帶回家。而這個怪現象也發生在她身上，在殺青慶功宴上突然對該布偶愛不釋手，整晚緊抱不放，腦中甚至浮現要把布偶擺在家中哪個位置的畫面。她說：「最後師傅看到不對勁，趁我不注意搶走布偶並在上面畫符封印，嚴厲警告誰都不准再碰它。」而是否有「靈體」附在布偶上，法師沒有多加解釋。

▲衛詩雅曾到馬來西亞拍鬼片《雙魂》。（圖／翻攝自網路、YouTube）

更令衛詩雅毛骨悚然的是，她事後才知道自己曾與靈體有過「親密接觸」。同片還有天生擁有陰陽眼的女星關寶慧一起演出，她當時好奇問：「為什麼我都沒看到？」沒想到關寶慧竟語出驚人地說：「妳已經坐下去了！」原來她第一天到片場找化妝位時，就正好坐在一個靈體身上，對方怕嚇到她才選擇當下不說。回憶起這段拍片經歷，她雖然慶幸自己身體無大礙，但也不忘幽默自嘲：「通常聽說拍戲撞鬼票房會大賣，結果這部片也沒有。」