羅志祥當場「濕身洗澡」！　全身只剩泡沫「洩腹肌」台下暴動了

《羅志祥30巡迴演唱會》今（14日）在台北小巨蛋舉辦第二晚演出，除了熱力唱跳，他也回憶去年高雄跨年場大方讓粉絲砸派砸個夠，與歌迷互動零距離互砸的橋段相當難忘，隨即對著台北觀眾下戰帖：「台北返場怎麼能沒有這橋段，一定也要卯起來砸！上次是高雄，這次就看你們能不能讓我超越了！」立刻引爆全場歡呼。

今晚粉絲最期待的砸派秀也同樣加碼，成為繼煙火之外的高潮橋段，更從最原先設定的兩首歌長度增加到六首歌的時間，羅志祥直接走進VIP席區，完全放飛自我，邊笑邊喊：「我管你的！」下一秒直接朝恩師孫德榮臉上猛砸，掀起全場激烈尖叫聲，瞬間炸到最高點。

昨晚他才和坐在VIP區的媽媽猜拳互動，今天同樣橋段再度上演，羅志祥先是嘴甜感性，又忍不住搞笑補刀：「媽，謝謝妳把我生得那麼好看，昨天的事情應該都忘記了吧！」全場笑成一片，今晚甚至有粉絲自備臉盆、裡頭滿滿刮鬍泡，讓羅志祥當場看傻，直接喊卡：「音樂停！看個演唱會你帶臉盆幹嘛？」沒想到粉絲毫不客氣回嗆：「砸爆你啊！」下一秒刮鬍泡也全面開砸，派盤齊飛、白泡四濺。

羅志祥從頭到腳被泡沫覆蓋，幾乎「不成人形」，仍站在舞台中央任粉絲狂砸，尺度無極限，敬業的他，全身白泡仍再度上台安可開唱，深情演唱〈愛轉角〉，畫面荒唐到連他都忍不住直呼：「沒有人這樣唱這首歌的啦！」更打趣飆罵粉絲：「後面的不要裝沒事，你以為你是來參加告別式？」惹台下笑瘋，最後舞台也開始噴水，羅志祥當眾濕身洗澡，秀出腹肌，獻給粉絲滿滿福利。