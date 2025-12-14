快訊／台灣「民歌教父」楊弦過世！　享壽75歲

▲民歌之父楊弦逝世。（圖／翻攝自歌手鄭怡臉書）

記者曾羿翔／綜合報導

台灣現代民歌運動的重要推手、被譽為「民歌教父」的音樂人楊弦於13日晚間在台北病逝，享壽75歲。楊弦一生為台灣校園民歌的開創與推廣奠定深厚基礎，影響幾代音樂人與樂迷。

楊弦出生於1950年，在1970年代的台灣音樂環境中，以將詩詞譜上音樂的創新方式開創了現代民歌的新風貌，其作品融合中國傳統藝術氣息與西方民謠、鄉村元素，對當時音樂文化具有開創性影響，被視為校園民歌與現代民歌的重要起點。楊弦1975年在台北中山堂策畫的現代民謠創作演唱會，被認為是台灣現代民歌運動的起點之一。這些創舉讓他在音樂史上留下深刻紀念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其代表作品多以詩歌入歌，如與詩人余光中合作的〈鄉愁四韻〉等歌曲，成為台灣現代民歌經典之一。楊弦之後也在校園民歌浪潮中發揮重要影響力，並啟發如李雙澤等後進創作者。

楊弦後半生生活亦跨足醫學與創業，曾赴美進修中醫並取得學位，並成立健康產業公司，但音樂始終是他生命中不可或缺的一部分。多年來他除了持續創作，也參與演出與音樂分享活動，並於近年推出新專輯作品。楊弦曾於2021年罹患缺血性中風，當時右側手足一度癱瘓、臉部與喉部肌肉失調，住院急救並轉診治療，之後進行復健與訓練，並持續音樂創作與表演。