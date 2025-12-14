Popu Lady 13週年全員合體！　「5人燦笑合照」勾粉絲陷回憶殺

記者王靖淳／綜合報導

前女團Popu Lady由洪詩、大元、宇珊、寶兒、庭瑄於2012年組成，儘管成員從2019年起就陸續結束合約，但5人感情依舊如同姊妹般緊密。今（14）日洪詩更在社群驚喜PO出5位成員難得的合照，開心慶祝成團13週年，掀起粉絲們滿滿回憶殺。

▲Popu Lady難得5人合體。（圖／翻攝自Facebook／洪詩）

透過洪詩分享的合照可見到，她與寶兒、庭瑄、大元、宇珊都把雙手舉起來放在臉頰兩側，手掌張開朝前，手指微微彎曲，擺出了俏皮的手勢，這似乎是當天大家的統一拍照姿勢。5人都正對鏡頭露出燦爛甜美的笑容，眼神充滿笑意，看起來心情非常好，享受著與團員們相聚的時光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Popu Lady合體慶祝13週年。（圖／翻攝自Facebook／洪詩）

洪詩在文中感性地寫下：「祝13歲的我們生日快樂」，文末更附上「Popu 5 ever」以及一個手掌的符號，象徵著5人永遠一條心。這篇充滿「回憶殺」的貼文曝光後不久，立刻在引發熱烈迴響，有粉絲湧入獻上祝福，激動地留言寫道：「好懷念」、「13歲生日快樂」，更有粉絲感性告白：「我也愛你們」，表達對她們多年來的支持。