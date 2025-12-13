高顏值女星降臨《整形過後》！　啦啦隊女神壯壯、成語蕎都也來了

記者黃庠棻／台北報導

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》即將於今（週六）晚間9點在公視頻道播出2集；晚間11點於公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo與Hami Video同步上線。不只網羅養眼鮮肉，更堪稱今年台劇「高顏值女神」最齊全的一部。

▲《整形過後》集結豪華女星卡司，即將在13日晚間開播。（圖／六魚文創提供）

《整形過後》從安心亞、張榕容、艾怡良、潘儀君，到林育品（阿喜）、李曼唯（Emma）、王渝萱、徐千京、黃珮琪等風格各異的女性角色輪番登場，戲裡戲外皆是焦點；就連啦啦隊女神「壯壯」、性感女星成語蕎也驚喜客串，讓觀眾眼睛大吃冰淇淋。

性感女神成語蕎將在《整形過後》中客串登場，短短篇幅卻話題滿滿。她笑說，拍攝當天完全把自己帶入「仍深愛男主角（指温昇豪）的前女友」狀態，她形容那一瞬間是「戲裡情緒滿到溢出來的後座力」。

談到與劇中議題呼應的「容貌焦慮」，成語蕎也坦言身為公眾人物確實不容易「後來我發現，不要一直用放大鏡檢視自己，也不要拿自己跟別人比較。」她認為持續運動、自律生活才是最穩定的底氣「人會隨著年紀成長而改變，臉蛋、體力、身材也一樣，靠保養、靠醫美其實都很正常。」最後她溫柔地說「最重要的是活得從容、自在，真心擁抱每一個階段的自己。」

雖然《整形過後》以温昇豪飾演的整外神醫「江浩宇」為主軸，但他直言「其實這部戲真正的核心是女性。」劇中，張榕容與安心亞代表兩種截然不同、卻同樣堅強獨立的現代女性，在醫療現場為病患設身處地著想，也在情感上成為江浩宇最重要的提醒與支撐；潘儀君則以診所院長的高度，為診所把關專業與價值。

此外，劉瑞琪與曹蘭譜出的忘年女女戀，溫柔演繹「愛的另一種形式」，在劉瑞琪選擇忠於自我、勇敢成為自己的過程中，曹蘭所給予的無形支持，更成為全劇最動人的力量之一；而「瓊瑤女神」趙永馨詮釋的初戀心動，也讓江浩宇重新反思真正的愛情。温昇豪認為，正是這些女性角色的存在，讓江浩宇一步步成長，成為更懂得「為人著想」的醫師與男人。

《整形過後》今（周六）上檔，開播前兩集就火力全開。温昇豪化身專業與魅力並存的整外名醫，是眾多女性目光的焦點；安心亞與張榕容正面交鋒，「大學舊愛」空降診所，火藥味瞬間升溫。

艾怡良飾演的媽媽桑一句「不怕痛，只怕醜」，為愛不惜動刀，與郭子乾的對手戲張力十足；王渝萱則勇敢揭露自殘傷疤，情緒告白催淚破表。在美與痛、愛與選擇之間，《整形過後》用一張張女性的臉，揭開最真實的人性。

由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導的《整形過後》，本週六（13日）晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出，敬請期待。