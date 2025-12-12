曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷居酒屋打工淚揭真相

記者陳芊秀／綜合報導

還記得「婷婷」郭婷婷嗎？她當年以「3EP美少女」票選冠軍出道，並且被封為「徐若瑄接班人」爆紅，星途原本一片看好，卻在事業高峰期突然淡出演藝圈。近日她接受YouTuber那那大師訪問，談起這些年的心路歷程數度哽咽，首度鬆口坦承「深層恐懼」才是讓她消失多年的真正原因，並悔恨坦言：「以前真的不懂，也犯了很多錯。」

▲「3EP美少女」婷婷曾被封為徐若瑄接班人，爆紅後卻消失多年。（圖／翻攝自YouTube）

[廣告]請繼續往下閱讀...

婷婷回憶，當年出道太過順遂，幸運來得太快讓她誤判情勢，以為不必太努力也能維持熱度，最終在工作節奏中迷失方向。她坦承「犯了一些錯誤，失去了一些通告」，曾因為舞蹈學不起來，躲起來讓經紀人找不到人，導致失去機會。如今回頭看那段低潮期，忍不住哽咽落淚。

淡出演藝圈後，為了維持生計，婷婷曾放下身段到導演北村豐晴經營的居酒屋打工。這段首次接觸一般社會工作的經歷，讓她遭受不小衝擊，她驚呼：「也太苦了吧！」但這份艱辛也讓她重新理解生活的踏實感。

▲婷婷剛出道時太順遂，後來陷入迷惘，因深度恐懼逐漸淡出演藝圈。（圖／翻攝自YouTube）

至於為何遲遲無法復出？婷婷坦言是心魔作祟，雖然身邊朋友不斷鼓勵，但她始終擔心表現不如預期、怕觀眾不再需要她，「那種覺得回不去的害怕，比什麼都折磨。」直到看到粉絲分享當年的舊照，她才發現自己仍被記得，這份力量加上那那大師的鼓勵：「走以前的路，不會到新的地方。」讓她終於鼓起勇氣，決定放下包袱重新面對舞台。