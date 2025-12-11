江南大叔PSY涉違反醫療法「遭警突擊搜查」！　辦公室、車輛全扣押

記者蔡宜芳／綜合報導

因〈江南Style〉一曲走紅全球的南韓歌手PSY，在8月爆出因涉嫌違反醫療法，遭到警方調查。他雖在第一時間澄清有經過醫生診斷，只是沒注意不能請經紀人代領，但大韓醫師協會仍憤怒表示要徹底調查，PSY的辦公室、車輛也於11日被扣押搜查。

▲PSY在8月驚傳涉嫌違反醫療法。（圖／翻攝自Instagram／42psy42）

綜合韓媒報導，首爾西大門警察署4日以涉嫌代領安眠藥等罪名，針對PSY的經紀公司P NATION及其車輛進行了突擊搜查。據悉，警方已掌握PSY的手機，並進行數位鑑識（數位取證），獲取了與非面對面處方及代領處方相關的資料。對此，P NATION表示：「我們已積極配合調查機關的要求，未來也將根據法律程序採取必要措施。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲PSY的辦公室、車輛都被警方扣押搜查。（圖／翻攝自Instagram／42psy42）

此前，PSY被爆出從2022年起，在未接受面對面診療的情況下，從首爾某大學醫院獲得向精神科用藥「Xanax（贊安諾）」與「Stilnox（使蒂諾斯）」的處方，並指使經紀人代為領藥，涉嫌違反《醫療法》。

該兩項藥品主要用於治療睡眠障礙、不安障礙與憂鬱症的向精神性醫藥品，具高度依賴性與成癮性，原則上需經面對面診察後方可開立處方。對此，PSY方表示：「（PSY）因被診斷為慢性睡眠障礙，依照醫療人員的處方服用安眠藥。過程中曾出現由第三方代領藥物的情況，對於造成大家的憂慮再次深表歉意。」