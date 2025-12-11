55歲資深玉女驚現台灣！　「慟別摯友屠穎」不捨吐心聲

▲孟庭葦現身屠穎追思會。（圖／截圖孟庭葦臉書）



記者翁子涵／台北報導

華語樂壇重量級歌手孟庭葦昨（10日）現身屠穎追思會，走進屠穎生前最熟悉、也最喜愛的陽明山，她說屠穎給人的第一印象常常很有反差感，身形高大壯碩，不笑的時候看起來很酷，但只要一開口，語調就特別溫柔，「笑起來像陽光一樣，很溫暖。」她感慨說：「他對身邊的人總是熱情關懷，也很樂於分享，特別有愛心，還自己組了一個「469 車隊」，常常上山下海，把物資送到偏遠的山區和鄉間，默默做了很多事，卻從不張揚。」

回想起兩人最後一次的重要合作，孟庭葦的思緒回到 2020 年疫情最嚴重的那段時間。她透露，有一天晚上腦海裡一直浮現電視新聞裡的疫情畫面，心裡忽然想起了《祈禱》這首歌。她立刻打電話給屠穎，跟他說自己很想重新翻唱這首歌，希望在那麼艱難的時刻，能帶給大家一點安定的力量與溫暖的祝福。

孟庭葦說屠穎以前非常喜歡拍陽明山一年四季的風景，不管晴天、雨天，總會把花草樹木的畫面透過微信分享給她。她自己離開台北已經二十年，也早已二十年沒有再去過陽明山。這次前往追思會的路上，腦海裡不斷浮現的，就是屠穎當時為《祈禱》拍攝、剪輯的那些畫面，特別有感觸。直到聽屠穎的太太提起，她才知道，《祈禱》竟然是屠穎人生中最後一首完成編曲的作品，讓她當下心裡一震，百感交集，久久說不出話來。

追思會後孟庭葦也以一段真摯的文字，在臉書分享向這位摯友道別，她形容當天上山的路一路陽光燦爛，就像屠穎溫暖的笑容，聽著台上好友們細數往事，她坐在台下早已淚眼模糊，回程時，她用最美好的祝福與六字大明咒為屠穎送行，也相信這座屠穎從小成長、深深熱愛的陽明山，會繼續擁抱著他的靈魂，「希望屠穎在另一個世界，依然能自由創作、自在前行，騎上他最愛的小綠哈雷，向光而行。」