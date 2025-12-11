韓法學教授逆風挺趙震雄！　批電視台切割「他已成功教化」

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員趙震雄近日遭爆料高中時期曾涉入重大犯罪，並接受過少年保護處分。此事引發社會強烈撻伐，迫使他於本月7日宣布退出演藝圈。然而事件並未就此落幕，各界對於「涉案藝人是否具備繼續演藝活動的資格」產生了極大分歧。

▲趙震雄目前已退出演藝圈。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）



高麗大學法學專門大學院教授朴慶信（音譯）10日在YTN廣播節目《聰明的Radio生活》中表態，主張社會應給予趙震雄改過自新的機會。他表示：「即便過去曾犯下過錯，給予第二次機會仍至關重要。我不認為趙震雄必須引退，他應有權利繼續演戲。」朴慶信強調，趙震雄如今已是成年人，從其行為判斷「已完成教化」，不應再以少年司法的標準無限期追究。

此外，朴慶信也批評電視台與製作單位急於切割的作法。他直言：「真正支持趙震雄的人，應質疑KBS、SBS為何在報導後立即抹去其相關痕跡，而非僅將矛頭指向最初爆料的《Dispatch》。」他呼籲社會應對此議題進行更深層的討論，同時建議趙震雄需再次向受害者展現真誠的歉意。

儘管學界出現緩頰聲音，南韓民意卻似乎並不買單。南韓入口網站NATE針對「趙震雄是否應為少年犯前科負責」發起線上投票，目前吸引4,480人參與。結果顯示，高達60%的網友認為趙震雄必須為過往行為付出代價；僅40%的網友認為事過境遷，不需再追究。整體輿論傾向認為，即便事件發生於青少年時期，當事人仍應承擔相應後果，顯示民眾對於「給予第二次機會」的態度持保留立場。

趙震雄先前曾公開致歉：「因我過去不光彩的行為讓大眾失望，即日起將停止所有活動，為演員生涯畫下句點。」但隨著更多媒體與昔日同窗爆料其過往行徑，爭議持續擴大。目前南韓社會仍深陷於「少年犯是否值得擁有第二次機會」的激烈辯論中，而趙震雄是否還有資格回歸演藝圈？隨著民調與專家意見的拉鋸，這場風暴恐怕短時間內難以平息。