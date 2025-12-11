ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
丟丟妹海鮮直播驚見「大咖韓劇男神」　他拍桌超台叫賣被讚爆！

記者黃庠棻／台北報導

韓星李廷鎮特別為好友温昇豪來台宣傳，不僅力挺出席9日的首映會，昨（10）日更破天荒現身台灣「直播天后」丟丟妹的海鮮直播平台，他身為威尼斯金獅獎《聖殤》的男主角卻毫無偶包，完美融入台味節奏，一腳跨在台階上、逐字喊出台味叫賣台詞「樓頂揪樓下！賣海鮮！賣牛肉！」拍桌耍狠毫不手軟，吸引1.5萬人同時湧入觀看。

▲温昇豪、李廷鎮登上丟丟妹直播。（圖／六魚文創提供）

▲温昇豪、李廷鎮登上丟丟妹直播。（圖／六魚文創提供）

直播開場丟丟妹就火力全開，得知温昇豪與李廷鎮在《整形過後》中飾演整外醫師，她竟大膽公開自己懷孕時期的全身照，請兩位判斷她「是否有整形」。變化過大的照片讓李廷鎮驚呼「妳真的做得很完美欸！」結果丟丟妹立刻澄清「我完全原裝！」更驚爆從92公斤產後一個月就甩肉成功，共暴瘦40公斤，讓温昇豪震驚直喊「太誇張了吧！」

不僅如此，直播中更上演台韓廚藝大戰，兩位男神化身「型男大主廚」。李廷鎮示範韓式海鮮拉麵，先用鮮蝦、蛤蜊煮高湯，再加入兩包泡麵，堅持滾煮4分鐘是靈魂關鍵，最終撒上蔥花香氣四溢。丟丟妹一口喝湯大讚「太鮮甜了吧！」還要求翻譯立刻轉告李廷鎮「好吃！」

▲温昇豪、李廷鎮登上丟丟妹直播。（圖／六魚文創提供）

▲温昇豪、李廷鎮登上丟丟妹直播。（圖／六魚文創提供）

而不甘示弱的温昇豪則端出台式海鮮粥，以俐落切菜手勢震撼直播間，加入鮮蝦與蛤蠣煮出濃郁湯底，最後「油蔥酥」收尾驚豔全場，連李廷鎮吃完都點頭「這超適合當下酒菜！」丟丟妹更笑說「第一次遇到小幫手一直吃，還現場續碗的！」

下播後，李廷鎮表示這是他首次體驗台灣直播，現場近距離觀看台式叫賣讓他目瞪口呆「雖然之前在韓國上過購物台直播節目，但這完全不同，覺得很有趣，今天的反應也讓人驚喜。」至於選擇端出韓式海鮮拉麵對決原因無他「想讓觀眾看到簡單又能上手的料理，又有韓國風味，那就非韓式海鮮泡麵莫屬了。」

▲温昇豪、李廷鎮登上丟丟妹直播。（圖／六魚文創提供）

▲温昇豪、李廷鎮。（圖／六魚文創提供）

此外，《整形過後》包下台北七大捷運站看板，包含忠孝復興手扶梯大面廣告牆，以及中山站地下街一字排開集結五位主演的角色海報，温昇豪也特別攜李廷鎮朝聖，在李廷鎮個人海報前打卡合影，留下值得紀念的一刻。

▲温昇豪、李廷鎮登上丟丟妹直播。（圖／六魚文創提供）

▲温昇豪、李廷鎮。（圖／六魚文創提供）

《整形過後》由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導。劇情以温昇豪、張榕容、安心亞任職的「爵仕美診所」為核心舞台，劇情並不以醫療程序為爽點，而是透過每個「想變美」的個案，看見現代人的隱形傷口。

《整形過後》將在本週六（13日）晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出，敬請期待。

才結婚1年...賴佩霞洋女婿驚傳病逝！　急飛美國奔喪陪伴女兒

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」！被霸氣攬入懷…勾腳緊抱甜出汁

尹恩惠親曝體重「長期維持47kg」　減肥五大守則實測10天瘦7kg

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！鄭人碩現金一次付清 昔日真相曝

陸第一網紅馮提莫癌症復發轉移！　停播1年遭傳「人沒了」親曝真相

不只愛玩越界！小煜爆「常喝到爛醉」惹怒老婆 友：沒做到人父角色

柯震東分手11年…半夜突PO「懷疑蕭亞軒」15字！網秒醒：只有你適合說

才被爆「愛玩越界」毀婚姻！小煜一早限動驚魂吐8字…經紀人回應

阿信50歲了！　網驚查「與翁立友同齡」衝擊：是有吃防腐劑嗎

快訊／余天驚爆罹攝護腺癌　胡瓜震驚「看一次少一次」

25歲葉子誠離世死因曝光！　他悲揭最後對話…赴靈堂瞻仰遺容

丟丟妹海鮮直播驚見「大咖韓劇男神」　他拍桌超台叫賣被讚爆！

