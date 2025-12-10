才剛唱一夜情　HowZ新歌又談第三者：不見得是最無辜的人

記者蔡琛儀／台北報導

HowZ即將推出新專輯，這次選擇突破尺度，首波主打〈凌晨五點鐘〉談一夜情，第二波主打〈Mr. Wang〉直球面對第三者題材。他在歌詞寫下「我甘願當小王／我只想霸佔妳身體」，用強烈視角挑戰情慾與道德的模糊縫隙，也點出現代第三者不一定是受害者，而是能主動選擇的角色。

▲HowZ推出新歌〈Mr. Wang〉。（圖／皓室創意Light House提供）

〈Mr. Wang〉靈感來自他身邊朋友的情感困局，有人被瞞、有人成為第三者，也有人無法抽身。他認為感情世界沒有所謂旁觀者的制裁權，「感情永遠是當事人的事」，只能提供意見，但不會高舉道德尺。若朋友誤入三角關係，他建議即時面對、即時處理，並在錯誤中找到自己真正想要的情感依靠。

MV延續前作劇情，HowZ在酒吧邂逅女生，卻發現她已有另一半，兩人仍陷入情慾張力，想像在廁所擦出火花，而正宮毫無所覺。他坦言親密戲最大挑戰在於既要專業又要自然，既不違和又具吸引力，是首次難得體驗。

▲HowZ新歌談第三者題材。（圖／皓室創意Light House提供）

歌曲視覺以花延伸概念，〈凌晨五點鐘〉象徵一夜綻放的曇花，〈Mr. Wang〉則以「夜來香」代表危險浪漫。年末將屆，他感性回望今年，直說「感謝所有發生的一切」，期待新專輯正式亮相後，迎來更精彩的一年。