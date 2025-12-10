朱孝天看到了嗎？　 F3＋五月天阿信上海開唱「5萬門票全秒殺」

記者蔡琛儀／台北報導

言承旭、吳建豪、周渝民舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，12月19、20、21、22日將在上海梅賽德斯-奔馳文化中心，其中五月天阿信也加入演出，今（10日）下午門票開賣，5萬張門票火速完售，顯然粉絲還是相當力挺，對此相信音樂回應：「滿懷感謝謝謝大家，我們由衷珍惜每一份付出。」

▲言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信舉辦「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會上海場。（圖／相信音樂提供）

言承旭、吳建豪、周渝民感謝阿信陪伴他們展開新的篇章與旅程，阿信解釋「F✦FOREVER」是一個舞台，未來也歡迎更多朋友，帶著那把青春火焰的人都來到恆星之城。阿信稍早也發文：「想看滿滿的大家合唱Forever Forever 的影片，然後要有手勢的！ （ 恆星之城演唱會完售感謝 ）。」以自己在MV中被蔚為討論的花俏手勢打趣自虧。

不過朱孝天日前透過影片回應缺席F3巡演以及新歌，稱自己拒絕相信音樂3個要求後，遭單方面斷絕聯繫，甚至指被高層潑髒水、抹黑。有網友詢問朱孝天拒絕相信音樂哪3個要求？他僅表示：「不能說啊，會害到別人的...我只是不想上車，不是想擋路。」甚至還寫「酸臭胡蘿蔔」，讓不少五迷不滿，認為朱孝天疑似在諷刺以胡蘿蔔打造潮牌的阿信，但對此相信音樂表示不予回應。