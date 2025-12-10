蔡允潔首搭商務艙「膀胱快爆掉」　全程不敢動憋尿到崩潰

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡允潔（蔡小潔）2022年結婚後生下女兒小福星，並在今年7月平安生下兒子小福寶，平時會透過社群記錄家庭日常的她，最近發文分享自己第一次坐商務艙的體驗心得。貼文曝光後，立刻掀起網友討論。

▲蔡允潔。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

蔡允潔表示，為了不吵醒上機前好不容易哄睡的小兒子，她全程「維持同樣的姿勢，不敢上廁所、不敢動」，深怕任何細微的動作都會驚動孩子。此外，身為二寶媽的她也時刻緊繃神經，擔心大寶若哭鬧會影響到其他乘客，連機上提供的立體音耳機都戴不到5分鐘，只為了能隨時聽到周遭狀況。

▲蔡允潔會在社群分享育兒日常。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

蔡允潔透露，雖然期待已久的飛機餐送到面前，但她幾乎一口都沒吃，表面上是因為太累及暈機，但實際上還有更崩潰的原因，貼心的空服員見她未用餐，還特地上前關心是否需要飲品。為此，蔡允潔坦承，自己當時純粹是膀胱快要爆掉，同時也解釋，如果在移動過程中不小心弄醒孩子，隨之而來的哭鬧地獄絕對比憋尿更崩潰。最後，蔡允潔向廣大的家長們發問：「各位爸媽們～你們會跟我有一樣的選擇嗎？」