「性感小野貓」玟妡狂衝 89 萬票　大尺度美照極度舒壓

記者葉文正／台北報導

萬眾矚目的 JKF 年度盛事「百大女郎選拔」正式進入最終倒數！適逢雜誌第 100 期發行，今年的戰況猶如一場星光級的「封后大戰」，粉絲團體總動員，戰況空前激烈！在這場頂尖對決中，「性感小野貓」玟妡緊急發動催票總動員，誓言衝破百萬大關！

▲玟妡擁有讓粉絲流連忘返的火辣身材，粉絲社群中滿滿的「大尺度美照」被狂讚具有極度舒壓的效果。（圖／JKF提供）

▲玟妡擁有讓粉絲流連忘返的火辣身材，粉絲社群中滿滿的「大尺度美照」被狂讚具有極度舒壓的效果。（圖／JKF提供）

目前得票數高達 89 萬、暫居前四名的「性感小野貓」玟妡，面對最後衝刺階段，展現出模特兒兼健身教練的驚人意志力，霸氣宣告：「第一名是我的目標！」

▲玟妡有性感小野貓。（圖／JKF提供）

▲玟妡有性感小野貓。（圖／JKF提供）

年僅 25 歲卻已是 JKF女郎中人氣實力不可忽視的存在，她不僅曾奪下「百大女郎」最具潛力新人獎、票選第二名，更曾榮獲最高榮譽的「鑽石女郎」冠軍。今年 8 月出席 TRE 台北國際成人展時，玟妡舉手投足已是女神級氣場，更以 JKF 女郎身份登上 Netflix 實境節目《人+性大不同：台灣篇》成就驚人。

▲玟妡擁有讓粉絲流連忘返的火辣身材，粉絲社群中滿滿的「大尺度美照」被狂讚具有極度舒壓的效果。（圖／JKF提供）

▲玟妡擁有讓粉絲流連忘返的火辣身材，粉絲社群中滿滿的「大尺度美照」被狂讚具有極度舒壓的效果。（圖／JKF提供）

玟妡擁有讓粉絲流連忘返的火辣身材，粉絲社群中滿滿的「大尺度美照」被狂讚具有極度舒壓的效果。在這場關鍵時刻，玟妡向廣大粉絲發出「冠軍女郎」召集令，呼籲所有人務必在最後倒數時刻全員動起來，誓言問鼎冠軍寶座！

然而，看似風光的她背後卻是一段辛酸的進化史！玟妡坦言，她永遠記得第一年拍封面時的焦慮，甚至「會抓著經紀人的手哭」。而最衝擊她積極運動的契機，竟是曾有工作人員直言：「如果妳真的沒辦法把作品拍好，那就看是要去減肥還是做醫美。」這句話讓她下定決心瘋狂鍛鍊，透過重訓、皮拉提斯、空中瑜珈，在今年 10 月取得 C 級健身指導員證照，體態達到近年巔峰！她自認身上最性感的特徵並非美胸或纖腿，反而是由粉絲票選出來的「眼神」電力十足，激起粉絲想要征服的慾望。

這位氣場十足的性感女郎，私下卻有「超不性感」的反差怪習慣，玟妡自爆因為獨睡雙人床，睡覺時習慣睡成「大字形」，還會把枕頭墊超高，使用「兩顆飯店枕頭再加一顆月亮枕」，誇張到讓朋友開玩笑問她是不是睡在「二樓」。

談到粉絲，她更是滿滿感激。玟妡表示，自己幾乎看到每一則留言都會默默放在心上，與粉絲「小妡肝」之間的情感非常深厚。她回憶起上一次直播比賽公布結果時，粉絲居然對她說：「玟妡對不起，是我們不夠好，沒有那個能力讓妳衝上第一名。」讓她當場淚崩。她心疼地回應：「就算輸了也是雖敗猶榮，我已經以你們為榮。」

