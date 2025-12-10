韓影壇傳奇殞落！元老級演員金芝美離世　享壽85歲

記者張筱涵／綜合報導

韓國元老級電影演員金芝美（本名金明子） 於美國辭世，享壽85歲。韓國電影界於10日證實此消息，並表示韓國電影人協會已著手準備以協會名義舉行「電影人葬」，目前正與家屬溝通相關程序。

▲金芝美是韓影一代傳奇。（圖／視覺中國CFP）



金芝美於1940年出生於忠南大德郡，1957年以金基永導演作品《黃昏列車》正式出道，成為韓國影壇最具代表性的明星之一，從1950年代活躍至1990年代，演出作品多達 400 至 700 部之間，是當時韓國影壇的傳奇人物。

金芝美曾與多位韓國電影名導合作，包括金洙容導演的《土地》與林權澤導演的《種女》，並憑藉出色演技榮獲巴拿馬國際電影節最佳女主角、大鐘獎最佳女主角等多項重量級獎項。除了演員身份之外，她也持續為韓國電影產業貢獻力量，曾創立製作公司「Jimi Film」，並擔任韓國電影振興委員會委員，2010年以「華麗女演員」之名入選「電影人名譽殿堂」，象徵其對韓國電影的深遠影響。

韓國電影人總聯合會與韓國電影演員協會已證實金芝美在美國辭世，目前靈堂尚未設立，相關喪事仍在安排中。金芝美以數十年的影壇生涯與豐沛作品，在韓國大眾心中留下深刻印象，被視為韓影發展史上不可取代的象徵人物。