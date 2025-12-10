《影后》林廷憶深夜親暱經紀人！　勾肩緊靠「甜蜜貼貼沒停過」

▲Netflix的金鐘派對結束後，林廷憶與經紀人在與詹子萱等人告別後一同離開。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

因《影后》爆紅的林廷憶三年前受訪時自稱「母胎單身」，今年則說已經空窗三年，神秘的時間線令人相當好奇。時報周刊CTWANT接到爆料，林廷憶有一位穩定交往的對象，而且似乎已經同居，本刊也直擊她的確有一位「同居人」，兩人不常出門，屬於居家型。但除了爆料中的同居對象，本刊也觀察到林廷憶與經紀人的互動極為親暱，關係看起來相當好。

10月14日晚間10點半左右，Netflix舉辦的金鐘派對結束後，林廷憶與經紀人不急著回家休息，而是選擇在附近散步，林廷憶雙手空空，經紀人則是大包小包，走著走著兩人竟然互相摟著對方並肩同行。

▲林廷憶兩手空空，與拿著大包小包的經紀人一起散步。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲林廷憶與經紀人沿路互摟走路相當親密。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

10點38分，兩人停下腳步，林廷憶拿出手機聽取語音訊息，像是聽到什麼有趣的事情似的，一手勾著經紀人脖子，將手機話筒放在兩人臉頰旁一起聽。聽完後林廷憶疑似回復對方訊息，臉上笑到不能自已，而經紀人先是一臉鎮定，緊接著露出要笑不笑的表情，情緒有一點點兒複雜。

▲散步一陣子後，林廷憶勾著經紀人的脖子親暱聽語音訊息。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲林廷憶在回語音訊息時手還扶著經紀人的手臂、臉也靠得很近。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

接著他們邊聽邊走，經紀人手輕輕摟著林廷憶腰間，儘管路過人群也依舊親密同行，不畏旁人目光，又走了一小段路，兩人坐下來聊天並掏出手機自拍，林廷憶擠出嘟嘴的可愛表情，經紀人也配合他嘟嘴拍照。拍完照林廷憶頭輕靠在經紀人肩膀，拿著手機與彼端通話，一邊將聽筒湊到經紀人耳邊，並讓他與對方說了幾句話。

▲經紀人摟著林廷憶的腰，完全不在意旁邊的路人。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲林廷憶小鳥依人地靠在經紀人肩上，還舉起手機自拍。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲林廷憶與經紀人不是你勾我就是我勾你，肢體接觸沒停過。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

講完電話，兩人不知道是聊了什麼話題，林廷憶對著經紀人面露不悅的臉色，如同戀人間鬧點小脾氣一般，雙方的互動跟熱戀中的情侶無異，很好奇還有哪個藝人與經紀人的肢體互動會如此親暱時時黏在一起。深夜11點，兩人起身走到路邊等車，林廷憶略顯慵懶地將身體靠在經紀人身上，隨後一起搭乘多元計程車前往台北市松山區一處住商混合大樓。

關於林廷憶與同居室友及經紀人的關係，她的經紀人回應：「感謝您的關心，目前專注於工作安排，其他部分不便回應，謝謝理解。」

▲深夜11點，林廷憶與經紀人搭乘多元計程車離開。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

