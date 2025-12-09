陳詩媛懷孕「雙腿還是超細」！正面看不出是孕婦 依偎王齊麟拍貼閃炸

記者潘慧中／綜合報導

陳詩媛（十元）與奧運金牌羽球國手王齊麟交往1年半後，6月登記結婚，並在4個多月後證實懷孕，喜獲大批粉絲祝福。近日格外引起討論的是，她在社群網站分享前幾天和老公一起拍貼的合照，雙腿還是超細，光從正面看很難被發現是孕婦。

▲陳詩媛雙腿還是超細。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）



照片中，可以看到陳詩媛身穿灰色針織上衣，包覆住逐漸隆起的孕肚；她下半身搭配白色短裙，在瑪麗珍鞋與白襪的襯托下，展現穠纖合度的雙腿線條。

更甜蜜的是，陳詩媛和王齊麟都有另穿一件粉紅色連帽上衣入鏡，「帽T的季節要來了～～到底是誰的衣服？我穿好像比較適合」，似乎是試穿了同一件上衣，放閃互動至今已吸引上千人按讚。

▲▼陳詩媛最近和王齊麟一起甜蜜拍貼。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）





事實上，陳詩媛公布懷孕時曾說，「度日如年的7月8月9月，以後有人陪我一起等他回來了。」感性歸感性，她日前也笑說，最近的樂趣就是先藏起孕肚，「然後被說看不出來，再快樂的炫耀一下」，字裡行間都流露出初為人母的喜悅。