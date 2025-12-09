林芯儀成另類台灣之光！　登健美最高等級殿堂獻唱：不可思議

▲ 林芯儀展現國際舞台魅力。（圖／旺多福多媒體工作室提供）



記者翁子涵／台北報導

林芯儀以億萬歌姬的身分華麗化身「健美歌姬」，榮登2025年亞洲的指標性健美賽事《IFBB PRO／NPC WORLDWIDE 亞洲健美錦標賽（Asian Championship）》，今年更正式升格為 IFBB PRO 職業選手的她，首度以歌手身分站上舞台壓軸演唱，匯聚超過全球30個國家、逾120名頂尖選手，是亞洲最高等級、最具權威的殿堂級競賽，能在此賽事擔任壓軸嘉賓演出，讓林芯儀激動表示：「真的太榮幸、太不可思議了！」

▲▼ 林芯儀以雙身份登場獻唱。（圖／旺多福多媒體工作室提供）

林芯儀以「億萬歌姬 × IFBB PRO」的組合雙身份登場，以中文、英文、韓文等多語流暢問候觀眾，展現國際級舞台魅力，她坦言為準備這場演出比以往更緊張，甚至緊張到連唱過上千次的K歌歌詞都差點忘詞，一度緊張到狂冒冷汗。

本次賽事匯集世界級健美選手，也讓後台上演一場超甜的國際友誼秀，來自韓國、泰國等地的選手好友為了與芯儀相見，特地帶來當地爆紅零食、美妝保養品，甚至送上泡泡瑪特 Crybaby 公仔，靈感取自她備賽時因訓練辛苦而「痛哭」的趣味形象，而更有好友們竟貼心準備珍珠奶茶，讓林芯儀哭笑不得地說：「不是應該我是地主嗎？怎麼大家都這麼用心啦！可愛到沒藥醫！」

更令她驚喜的是，健美偶像 Seojin Cheong 在本次《Women's Fit Model》項目順利拿下職業卡，讓她激動不已，直說期待未來能與偶像同台比賽，來場夢幻對決。而最受關注的女子比基尼健美選手、同時也是韓國職棒傳奇啦啦隊「裵垂鉉」，更是她情同姊妹的好友。賽後兩人前往咖啡廳休息，當裵垂鉉喝完奶茶準備買單時，林芯儀立刻撒嬌阻止：「歐膩，妳太漂亮了，所以免單！」逗得兩人笑成一團，姐妹情深甜到讓旁人也忍不住微笑。

