ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

金球獎入圍名單揭曉！
另一半恐是「媽寶」的4個特點
峮峮《飢餓遊戲》畢業了！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳淡如 周杰倫 阿信 家寧 尼克 貝童彤 張員瑛 舒華

王柏傑、謝欣穎分手半年爆復合！喝殺青酒滿血復活…友人曝他反應

戀情悄回溫／獨家！喝殺青酒滿血復活　王柏傑、謝欣穎分手爆復合

▲12/02，21:59，殺青宴上，王柏傑（右）穿著「花絮組總監」字樣背心滿場飛，就連散場時也捨不得脫掉。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

王柏傑與謝欣穎分手近半年，日前傳出復合一說，不光是女方從一開始的失聯到後來認了偶爾會聯絡，就連王柏傑在台版《我們的藍調時光》殺青酒會上，穿著「花絮組總監」字樣的背心滿場飛，開心到處舉杯敬酒，和在澎湖拍攝時因分手搞自閉的模樣，截然不同，與謝欣穎的感情似乎回溫。

戀情悄回溫／獨家！喝殺青酒滿血復活　王柏傑、謝欣穎分手爆復合

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲12/02，19:07，安心亞一身輕便出席殺青宴，在門口和大家親切打招呼。（圖／鏡週刊提供）

由柴智屏擔任總製作人的台版《我們的藍調時光》8月在澎湖開拍，3個多月後終於殺青，12月2日晚間在台北市艋舺大道上的格萊天漾大飯店舉辦殺青酒，除了周渝民和鍾欣凌之外，包括張鈞甯、信、鄭人碩、王柏傑、安心亞、邱以太與長輩級的陸弈靜、黃大煒等人，全數演員幾乎到齊，氣氛熱鬧非凡。

戀情悄回溫／獨家！喝殺青酒滿血復活　王柏傑、謝欣穎分手爆復合

▲安心亞（左）和王柏傑（右）在台版《我們的藍調時光》中飾演一對戀人，該劇在澎湖吉貝島等地拍攝，兩人在劇中浪漫放閃。（圖／米神國際提供）

滿場合影　打鬧心情好

戀情悄回溫／獨家！喝殺青酒滿血復活　王柏傑、謝欣穎分手爆復合

▲12/02，22:13，王柏傑（中）看來心情超嗨，還與劇組人員一起前往錢櫃續攤。（圖／鏡週刊提供）

殺青酒會上的王柏傑人氣超旺，滿場飛、到處被索取合影，怎麼輕鬆怎麼玩，看得出心情大好。據悉，拍攝期間，他因剛和謝欣穎分手，在澎湖常常搞自閉，有空就潛水紓壓；但戲殺青後，身心狀況如此不同，友人問他是否與謝欣穎復合？王柏傑沒有回答，僅露出了一抹神祕的微笑，看似對感情的現狀相當保護，不願多說。

戀情悄回溫／獨家！喝殺青酒滿血復活　王柏傑、謝欣穎分手爆復合

▲王柏傑（中）與謝欣穎（右）因合作《華燈初上》結緣並交往4年，兩人熱戀時，感情濃得化不開，走到哪都像連體嬰抱一起。（圖／鏡週刊提供）

眾人當晚因為玩得太開心，時間到了都還捨不得離開，直到柴智屏催促大家前往錢櫃KTV續攤，眾人才慢慢移動腳步。晚上十點，王柏傑走出飯店，在門口與劇組人員聊天，在酒精催化之下還摟摟抱抱，打鬧了約10分鐘，隨即與劇組人員一同搭多元計程車前往錢櫃。

拍攝不順　劇組大換血

戀情悄回溫／獨家！喝殺青酒滿血復活　王柏傑、謝欣穎分手爆復合

▲在金馬60慶功宴上，李安（右）遇見王柏傑（左），特別稱讚他變化很大，對他刮目相看，讓王柏傑立馬眼眶泛紅。（圖／鏡週刊提供）

最後，演員除了王柏傑和鄭人碩兩個攪和咖之外，女演員只有最年輕的詹子萱前往錢櫃，而她的經紀人、同時也是本劇女主角的張鈞甯，則在殺青酒結束後就離開，由於張鈞甯目前也是半隻腳跨進幕後，因此在酒席上到處和演職人員留聯繫方式，毫無明星架子，看得出她對幕後工作的企圖心。

戀情悄回溫／獨家！喝殺青酒滿血復活　王柏傑、謝欣穎分手爆復合

▲王柏傑（前排左一）曾為謝欣穎（前排左二）慶生，邀來張孝全（後排右三）夫婦、賈靜雯（後排左二）和修杰楷（後排左一）夫妻等人同歡。（圖／翻攝自王柏傑IG）

《我們的藍調時光》原定去年開拍，前期一度不順，還有吳慷仁婉拒演出卻被製作公司拿來當作停拍藉口，他對此感到不滿，在社群上發文批評劇組不負責任的風波。當時製作人柴智屏澄清，停拍是基於氣候因素，並非吳慷仁的個人因素，同時表示是溝通上的問題引發誤會，而當時邀請的導演和演員們，如今都已換過一輪。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導
戀情悄回溫／昔才子佳人決裂　文青女神遭前男友控情緒霸凌、違反著作權
男星被分手內幕2／講得動王柏傑的只有他　遭指「恐怖情人」緋聞對象幫緩頰
男星被分手內幕3／愛得轟烈卻走不下去　謝欣穎「退婚王柏傑」4年情歸零

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！1年前曾請辭　節目道歉：沒替她擋下網暴

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！1年前曾請辭　節目道歉：沒替她擋下網暴

11小時前

傳奇女星將嫁小40歲男友！　「選80大壽生日結婚」不甩年齡差

傳奇女星將嫁小40歲男友！　「選80大壽生日結婚」不甩年齡差

8小時前

朴寶劍終於騎到高雄Ubike！　攜惠利朝聖「寶劍樹」曬私遊合照

朴寶劍終於騎到高雄Ubike！　攜惠利朝聖「寶劍樹」曬私遊合照

13小時前

立威廉驚爆罹甲狀腺癌二期！　半年砸400萬動2次手術救命

立威廉驚爆罹甲狀腺癌二期！　半年砸400萬動2次手術救命

11小時前

小煜結束5年婚姻！　夫妻昔為1事爭吵「老婆氣到離家出走」失聯整晚

小煜結束5年婚姻！　夫妻昔為1事爭吵「老婆氣到離家出走」失聯整晚

18小時前

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！知情人士掀內幕：前妻簽保密協議

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！知情人士掀內幕：前妻簽保密協議

56分鐘前

朱孝天親揭「被退F4內幕」！　拒3要求「慘遭斷聯」開嗆：停止潑髒水

朱孝天親揭「被退F4內幕」！　拒3要求「慘遭斷聯」開嗆：停止潑髒水

16小時前

金球入圍名單／死亡之組！李奧納多、甜茶爭影帝　驚見「南韓男神」李秉憲參戰

金球入圍名單／死亡之組！李奧納多、甜茶爭影帝　驚見「南韓男神」李秉憲參戰

7小時前

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男　大方公開出遊照

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男　大方公開出遊照

22小時前

張柏芝出庭情緒崩潰！　驚爆1.6億合約糾紛…法院大吼：全是假的

張柏芝出庭情緒崩潰！　驚爆1.6億合約糾紛…法院大吼：全是假的

18小時前

金球獎入圍名單揭曉！李奧納多新片狂掃9提名　對戰李秉憲爭最佳男主

金球獎入圍名單揭曉！李奧納多新片狂掃9提名　對戰李秉憲爭最佳男主

8小時前

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

21小時前

熱門影音

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」
《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉

洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉
李連杰關美顏駁換心傳聞　揭回春祕訣：太容易的事

李連杰關美顏駁換心傳聞　揭回春祕訣：太容易的事
羅志祥駁和經紀人秘婚生子　露面崩潰：家人怎麼結

羅志祥駁和經紀人秘婚生子　露面崩潰：家人怎麼結
AAA大批演員陸續離台！ IU.惠利.崔代勳親切揮手

AAA大批演員陸續離台！ IU.惠利.崔代勳親切揮手
曝朱孝天為F4「瘦15kg」 韓雯雯心疼：不想爭什麼

曝朱孝天為F4「瘦15kg」 韓雯雯心疼：不想爭什麼
李安活動都是年輕人　他驚訝：搶票比較快？

李安活動都是年輕人　他驚訝：搶票比較快？
羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！

羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！
李燕誇鍾欣凌「什麼都能演」　被她重新點燃演員魂

李燕誇鍾欣凌「什麼都能演」　被她重新點燃演員魂
台粉素質被讚爆！ CORTIS.TWS機場零推擠

台粉素質被讚爆！ CORTIS.TWS機場零推擠
AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌

AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

看更多

是什麼台灣手搖　擄獲員瑛公主的心?

即時新聞

剛剛
剛剛
9分鐘前0

12月9日星座運勢／魔羯大膽開財路！　水瓶接觸曖昧對象

39分鐘前9

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉…一面倒全挺相信音樂

56分鐘前56

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！知情人士掀內幕：前妻簽保密協議

1小時前20

王柏傑、謝欣穎分手半年爆復合！喝殺青酒滿血復活…友人曝他反應

7小時前32

金球入圍名單／死亡之組！李奧納多、甜茶爭影帝　驚見「南韓男神」李秉憲參戰

8小時前25

傳奇女星將嫁小40歲男友！　「選80大壽生日結婚」不甩年齡差

8小時前21

金球獎入圍名單揭曉！李奧納多新片狂掃9提名　對戰李秉憲爭最佳男主

10小時前0

冰球樂團認團員狂大吵！　才發專輯竟驚吐「不排除解散」

10小時前40

新生代名導謝升竑發律師函！　遭前任控「偷拍私密片」：雙方合意

10小時前30

被陳奕迅、林憶蓮欽點！　香港獨立樂團2成員「移居台灣大讚1事」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴
    11小時前3819
  2. 傳奇女星將嫁小40歲男友「選80大壽生日結婚」
    8小時前45
  3. 朴寶劍終於騎到高雄Ubike！攜惠利朝聖「寶劍樹」
    13小時前421
  4. 立威廉驚爆罹癌！半年砸400萬動2次手術救命
    11小時前169
  5. 小煜結束5年婚姻！
    18小時前3415
  6. 小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！
    56分鐘前85
  7. 朱孝天親揭「被退F4內幕」！　拒3要求「慘遭斷聯」開嗆：停止潑髒水
    16小時前4065
  8. 李奧納多、甜茶、李秉憲爭影帝
    7小時前62
  9. 富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男
    22小時前3016
  10. 張柏芝出庭情緒崩潰！驚爆1.6億合約糾紛…法院大吼
    18小時前1210
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合