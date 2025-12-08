金曲歌王揪8歲愛女開唱！　飆唱客語30分鐘搞定超狂

▲ 羅文裕新歌邀請女兒合唱。（圖／大賞門文化提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲客家歌王羅文裕長年來致力推廣客語，近來推出童趣新曲〈Darling Kids〉，曲中更藏有神秘嘉賓，正是他的前世情人、8歲寶貝愛女「羅小鹿」，父女倆不僅一起錄音，更完成MV拍攝。對於女兒表現，他給出90分高分，大讚女兒很有音樂天分，客語發音也很標準。只是女兒個性太害羞，不擅長在眾人面前表現自己，拍攝MV對嘴戲份時還得清場，就連身為爸爸的他都得離場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 羅文裕為女兒表現打出90分。（圖／大賞門文化提供）



〈Darling Kids〉結合客語以及華語，是羅文裕一貫的音樂創作方式，讓更多聽眾得以更加深入了解客語的美好，該首歌其實也是台北市萬華大理國小的新校歌，「大理」諧音「Darling」，象徵每位孩子都是父母與老師最珍愛的寶貝，透過俏皮輕鬆樂曲打破過往制式校歌形式，讓孩子們都能快樂上學去，在成長過程裡留下溫暖回憶。

女兒羅小鹿難得願意當主唱，在〈Darling Kids〉展現甜美純真歌喉，羅文裕分享錄音過程，笑說小孩的耐心和專注力有限，「開心的時候請她來唱，30分鐘就唱完，客語發音也很標準，這首歌算是她正式錄音發表的歌，所以非常有意義」。曲中也有Rap元素，他向各方聽眾下戰帖，笑說：「在這首歌，如果能唱完這一段，應該是客語認證最高等級了吧，歡迎大家挑戰看看。」

即將告別2025年，身為三寶爸的羅文裕感恩表示，今年小兒子「量量」出生，家裡變得更熱鬧，工作也是豐收的一年，羅文裕希望等孩子再大一些，可以全家一起出遊享受天倫樂，「希望全家人明年調整到最佳狀態，一起出國玩，帶孩子看看世界。」

﻿