《黑白原來是真的》4帥甜炸重現「禁忌陽台親密戲」

記者許逸群／台北報導

直式影集《黑白原來是真的》上線一個多月，全平台觀看數霸氣突破600萬大關，在海內外均引發熱烈追捧。該劇上週四迎來甜蜜大結局，主演葛兆恩、紀成澔、夏和熙與孫恪傑昨（7日）特別舉辦「一起幸福吧」壓軸特映活動，吸引超過200位鐵粉到場同歡。

▲▼《黑白原來是真的》見面會與粉絲同樂。（圖／結果娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

葛兆恩與紀成澔在劇中大膽突破尺度，憑藉自然默契與超甜互動成功圈粉無數。葛兆恩認為家中沙發戲最具挑戰性，「前面情緒沈重、後面轉為甜蜜，台詞與動作都很考驗默契。」紀成澔則坦言後台休息室的挑逗戲最讓他臉紅，「葛兆恩的眼神超有侵略性，我整個人像待宰羔羊，真的很害羞！」兩人默契極佳，私下也常不自覺加戲，葛兆恩透露有幾場親密戲後會脫口說「早安」。

▲▼直式影集《黑白原來是真的》劇中有許多「害羞」橋段。（圖／結果娛樂提供）

出道多年的夏和熙這次挑戰了個人演藝生涯最大尺度的親密戲，他表示接下角色時最緊張的就是床戲環節，「拍攝前我有小酌一點放鬆心情，實際拍時其實是覺得滿好玩的。」他分享這次重回演員身份最大的收穫是在角色中學會情緒的釋放，尤其對於愛的直接表達。孫恪傑則認為該題材對他而言是全新挑戰，最困難的是如何真實地詮釋角色的情感變化。

特映會上，導演蔡妃喬特別開創「粉絲共創名場面」模式，成功引發全球粉絲熱烈迴響。身兼主演與製作人的葛兆恩表示，這次最大的目標就是留下能被記住的名場面。在映後驚喜環節，四位主演回應粉絲敲碗，現場重現「片中沒演出、卻人氣爆棚」的話題名場面「陽台親密戲」。

《黑白原來是真的》劇情講述以為不對盤的黑衍（葛兆恩飾）和白行（紀成澔飾）兩人，因競爭同一個廣告而狹路相逢，在廣告創意總監先進的規劃下，企劃從男女配變成男男配。兩人進行各種默契考驗測試CP感，以為相殺的兩人沒想到相愛起來也很好看。活動在歡笑與感動中圓滿落幕，為這部人氣爆棚的直式影集畫下完美的句點。