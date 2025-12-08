ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

大巨蛋最後一天趕上！周覓：沒SJ-M就沒我
星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一
「樂天韓援三本柱」恐只剩廉世彬
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳淡如 周杰倫 阿信 家寧 尼克 貝童彤 張員瑛 舒華

《黑白原來是真的》4帥甜炸重現「禁忌陽台親密戲」

記者許逸群／台北報導

直式影集《黑白原來是真的》上線一個多月，全平台觀看數霸氣突破600萬大關，在海內外均引發熱烈追捧。該劇上週四迎來甜蜜大結局，主演葛兆恩、紀成澔、夏和熙與孫恪傑昨（7日）特別舉辦「一起幸福吧」壓軸特映活動，吸引超過200位鐵粉到場同歡。

▲▼直式影集《黑白原來是真的》。（圖／結果娛樂提供）

▲▼《黑白原來是真的》見面會與粉絲同樂。（圖／結果娛樂提供）

▲▼直式影集《黑白原來是真的》。（圖／結果娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

葛兆恩與紀成澔在劇中大膽突破尺度，憑藉自然默契與超甜互動成功圈粉無數。葛兆恩認為家中沙發戲最具挑戰性，「前面情緒沈重、後面轉為甜蜜，台詞與動作都很考驗默契。」紀成澔則坦言後台休息室的挑逗戲最讓他臉紅，「葛兆恩的眼神超有侵略性，我整個人像待宰羔羊，真的很害羞！」兩人默契極佳，私下也常不自覺加戲，葛兆恩透露有幾場親密戲後會脫口說「早安」。

▲▼直式影集《黑白原來是真的》。（圖／結果娛樂提供）

▲▼直式影集《黑白原來是真的》劇中有許多「害羞」橋段。（圖／結果娛樂提供）

▲▼直式影集《黑白原來是真的》。（圖／結果娛樂提供）

出道多年的夏和熙這次挑戰了個人演藝生涯最大尺度的親密戲，他表示接下角色時最緊張的就是床戲環節，「拍攝前我有小酌一點放鬆心情，實際拍時其實是覺得滿好玩的。」他分享這次重回演員身份最大的收穫是在角色中學會情緒的釋放，尤其對於愛的直接表達。孫恪傑則認為該題材對他而言是全新挑戰，最困難的是如何真實地詮釋角色的情感變化。

特映會上，導演蔡妃喬特別開創「粉絲共創名場面」模式，成功引發全球粉絲熱烈迴響。身兼主演與製作人的葛兆恩表示，這次最大的目標就是留下能被記住的名場面。在映後驚喜環節，四位主演回應粉絲敲碗，現場重現「片中沒演出、卻人氣爆棚」的話題名場面「陽台親密戲」。

《黑白原來是真的》劇情講述以為不對盤的黑衍（葛兆恩飾）和白行（紀成澔飾）兩人，因競爭同一個廣告而狹路相逢，在廣告創意總監先進的規劃下，企劃從男女配變成男男配。兩人進行各種默契考驗測試CP感，以為相殺的兩人沒想到相愛起來也很好看。活動在歡笑與感動中圓滿落幕，為這部人氣爆棚的直式影集畫下完美的句點。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

黑白原來是真的葛兆恩紀成澔夏和熙孫恪傑

推薦閱讀

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

9小時前

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

12/7 18:09

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男　大方公開出遊照

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男　大方公開出遊照

9小時前

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟　經紀人怒開鍘：聲明非常爛

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟　經紀人怒開鍘：聲明非常爛

12/7 11:57

快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕「辛苦拚試管當媽」：我們有小寶寶了

快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕「辛苦拚試管當媽」：我們有小寶寶了

8小時前

小煜結束5年婚姻！　夫妻昔為1事爭吵「老婆氣到離家出走」失聯整晚

小煜結束5年婚姻！　夫妻昔為1事爭吵「老婆氣到離家出走」失聯整晚

6小時前

朱孝天親揭「被退F4內幕」！　拒3要求「慘遭斷聯」開嗆：停止潑髒水

朱孝天親揭「被退F4內幕」！　拒3要求「慘遭斷聯」開嗆：停止潑髒水

3小時前

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因　自爆借1300萬只還利息

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因　自爆借1300萬只還利息

21小時前

張柏芝出庭情緒崩潰！　驚爆1.6億合約糾紛…法院大吼：全是假的

張柏芝出庭情緒崩潰！　驚爆1.6億合約糾紛…法院大吼：全是假的

5小時前

小煜離婚前最後一次放閃在7月！40歲生日文洩端倪：生活重心全變

小煜離婚前最後一次放閃在7月！40歲生日文洩端倪：生活重心全變

8小時前

才和宥勝爆離婚！妻慈惠突搬家：最圓滿的結束　「新城市開啟新生活」

才和宥勝爆離婚！妻慈惠突搬家：最圓滿的結束　「新城市開啟新生活」

6小時前

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕：細思極恐

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕：細思極恐

20小時前

熱門影音

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
AAA大批演員陸續離台！ IU.惠利.崔代勳親切揮手

AAA大批演員陸續離台！ IU.惠利.崔代勳親切揮手
AAA／IU.朴寶劍「最佳情侶」 她台上喊：謝謝你～

AAA／IU.朴寶劍「最佳情侶」 她台上喊：謝謝你～
AAA／CORTIS來了！ 〈GO!〉應援聲超大

AAA／CORTIS來了！ 〈GO!〉應援聲超大
曝朱孝天為F4「瘦15kg」 韓雯雯心疼：不想爭什麼

曝朱孝天為F4「瘦15kg」 韓雯雯心疼：不想爭什麼
AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌

AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌
AAA／舒華霸氣喊：我是誰　5萬人齊喊她名字

AAA／舒華霸氣喊：我是誰　5萬人齊喊她名字
AAA／CORTIS奪獎！　趙雨凡講中文飄台味

AAA／CORTIS奪獎！　趙雨凡講中文飄台味
台粉素質被讚爆！ CORTIS.TWS機場零推擠

台粉素質被讚爆！ CORTIS.TWS機場零推擠
AAA／林俊傑.曹承衍　驚喜合唱〈背對背擁抱〉

AAA／林俊傑.曹承衍　驚喜合唱〈背對背擁抱〉
演員為AAA齊聚高雄！ IU.朴寶劍.惠利.潤娥都來了

演員為AAA齊聚高雄！ IU.朴寶劍.惠利.潤娥都來了
AAA／林俊傑拿獎了　笑喊「沒想到有我的份」

AAA／林俊傑拿獎了　笑喊「沒想到有我的份」
周湯豪唱回小巨蛋落淚　感性謝粉絲「對我很重要」

周湯豪唱回小巨蛋落淚　感性謝粉絲「對我很重要」

看更多

朴寶劍.IVE.Stray Kids.RIIZE.LE SSERAFIM一早返韓！

即時新聞

剛剛
剛剛
42分鐘前80

朴寶劍終於騎到高雄Ubike！　攜惠利朝聖「寶劍樹」曬私遊合照

1小時前0

金馬導演李駿碩曝約砲秘辛　「真砲友」親自上陣還原現場

1小時前0

壞特遭霸凌曝光悲慘童年！　被惡作劇丟鞋、留腳印：提心吊膽度過

1小時前0

金曲歌王揪8歲愛女開唱！　飆唱客語30分鐘搞定超狂

2小時前0

李燕爸昏迷送醫！她收病危通知急奔彰化「以淚洗面3天」　父女病床前破冰

2小時前0

ACON演出突消失！公司證實Natty上台前一刻出事：藝人為優先考量

2小時前0

《慶餘年》金晨紅毯亮相「長不一樣」遭疑整型　直播崩潰喊：我錯了

2小時前0

《等待京道》朴敘俊和初戀差11歲！首集就開車：要不要一起睡？

2小時前20

《黑白原來是真的》4帥甜炸重現「禁忌陽台親密戲」

3小時前20

黃國倫犯錯寫悔過書「滿滿一疊全親筆」！　寇乃馨堅決不讓步原因曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻
    9小時前3036
  2. AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光
    12/7 18:092233
  3. 富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男
    9小時前3015
  4. 台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟
    12/7 11:576446
  5. 快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕
    8小時前4619
  6. 小煜結束5年婚姻！
    6小時前2814
  7. 朱孝天親揭「被退F4內幕」！　拒3要求「慘遭斷聯」開嗆：停止潑髒水
    3小時前2447
  8. 吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因
    21小時前3421
  9. 張柏芝出庭情緒崩潰！驚爆1.6億合約糾紛…法院大吼
    5小時前1010
  10. 小煜離婚最後一次放閃在7月！
    8小時前1413
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合