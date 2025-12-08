訪／大巨蛋最後一天趕上！周覓曾居台灣「幸福度90」：沒SJ-M就沒我

記者吳睿慈／專訪



2011年，天團Super Junior的小分隊Super Junior-M破天荒來台long stay，長達2個月的時間，上遍各種宣傳節目，韓團偶像也可以沒有包袱，擄獲大批粉絲。14年過去，那段時光對歌迷而言是無可取代的黃金年代，而對成員周覓來說，更是幸福指數高達90分的日子。他接受《ETtoday》專訪時坦言：「那個時候真的滿開心的，雖然很忙，但有點不像在工作。」

▲周覓曾經隨著SJ-M來台long stay。（圖／讀者提供）



Super Junior出道20年，首次登上夢想殿堂「臺北大巨蛋」。擁有深厚革命情感的SJ-M成員周覓也被捕捉到悄悄坐在觀眾席的畫面。他害羞地笑說：「因為我昨天不知道成員會cue我，首爾場我也去看了，所以比較害羞，一直想說『不要老拍我』，有點害羞。」巧的是，他入場時，Super Junior正好唱到〈至少還有你〉，令他喚醒對SJ-M的濃濃回憶。

▲▼SJ-M周覓當時低調現身大巨蛋，他其實沒想到會被成員點名。（圖／讀者提供）



SJ-M雖不像以前密集活動，但其實一路以來都有創造機會與粉絲見面。周覓說，「像我自己的節目也邀請東海、銀赫來上，去年我們也發了〈約定〉那首歌，那是我跟東海一起寫的。」只是少了發專輯的形式，但Super Junior M也會在SMTOWN的演唱會現身，他理解粉絲立場，「就粉絲來說的話，可能發張正規然後回歸上節目，對他們來說確實是可以更多地看到我們。」

周覓以成員行程為優先考量，「就成員們也很忙，他們也要發團體專輯，也有solo活動，而我自己也有solo，不是說不做M，可能我們在找一個合適的時間點、合適的契機去做這件事。」而現在接下SM大中華理事一職，周覓笑說：「最近因為負責管理方面之後，反倒跟成員們見面時間就更多了。」

▲周覓現在接下理事管理職，反而與SJ-M成員見面機會更多了。（圖／SM entertainment提供）



繼2015年之後，周覓這次相隔10年訪台，他從抵達桃園機場那刻就有特別感觸，「雖然隔太久沒來了，但是以前的那個感覺還在、還留著，那種熟悉的感覺」。2011年在台灣宣傳時，他笑喊：「真的是不要太開心，除了工作之外，有很多台灣的藝人朋友，大家很照顧我，台灣的友人們也會帶我去吃飯，我們去陽明山上面吃，是很道地的那種，很像當地人的感覺。」

宣傳密度雖高，但周覓給予那段時期高達90分的幸福指數，「同樣是在工作，但那時候有點不像在工作」。他感性表示：「可能沒有SJ-M就沒有現在的我吧，可能也沒有solo歌手周覓，年輕的時候沒有這麼多人生歷練，我們不太會發自內心地去正視我們走過的路，又或者心懷感恩去想很多事情，到了現在這個年齡，我們再回頭看，不管是好的、是壞的，這些都是成長的一部分必須經歷。」

▲周覓大讚SJ-M在台灣long stay時期是幸福指數90分。（圖／SM entertainment提供）



周覓經常被問到會看網路上的惡評嗎？他灑脫地說：「就像網路上的評語，對你是好是壞也好，也許有些壞的不是我們想看到的，但可能冥冥之中那些東西影響了現在的我。」

周覓過去也曾背負莫須有罵名，曾經走心，現在已經釋然，「那個時候粉絲也小啊，大家的心智都是不成熟的，但我現在反過來，作為一個管理層的身份去看的話，我非常能理解粉絲的心態。」他露出一抹淡定笑容回答：「大家都是人，當然會被傷到。」但他不會讓負面情緒留到隔天，「我們當然需要外界的聲音，去幫我們證明自身的價值，但最大的那個價值，是我們自己給自己的，哪怕今天成功與失敗，這個結論不該是交給別人判斷。」