ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

大巨蛋最後一天趕上！周覓：沒SJ-M就沒我
星巴克今起「連3天」大杯以上買一送一
「樂天韓援三本柱」恐只剩廉世彬
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳淡如 周杰倫 阿信 家寧 尼克 貝童彤 張員瑛 舒華

訪／大巨蛋最後一天趕上！周覓曾居台灣「幸福度90」：沒SJ-M就沒我

記者吳睿慈／專訪

2011年，天團Super Junior的小分隊Super Junior-M破天荒來台long stay，長達2個月的時間，上遍各種宣傳節目，韓團偶像也可以沒有包袱，擄獲大批粉絲。14年過去，那段時光對歌迷而言是無可取代的黃金年代，而對成員周覓來說，更是幸福指數高達90分的日子。他接受《ETtoday》專訪時坦言：「那個時候真的滿開心的，雖然很忙，但有點不像在工作。」

▲▼ ▲▼ 專訪／SJ-M周覓：SJ-M在找合適契機合體。（圖／翻攝自周覓IG）

▲周覓曾經隨著SJ-M來台long stay。（圖／讀者提供）

Super Junior出道20年，首次登上夢想殿堂「臺北大巨蛋」。擁有深厚革命情感的SJ-M成員周覓也被捕捉到悄悄坐在觀眾席的畫面。他害羞地笑說：「因為我昨天不知道成員會cue我，首爾場我也去看了，所以比較害羞，一直想說『不要老拍我』，有點害羞。」巧的是，他入場時，Super Junior正好唱到〈至少還有你〉，令他喚醒對SJ-M的濃濃回憶。

▲▼ 直擊／SJ-M周覓來了！利特大喊3聲台灣　希澈放話：安可場回來大巨蛋。（圖／讀者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼SJ-M周覓當時低調現身大巨蛋，他其實沒想到會被成員點名。（圖／讀者提供）

▲▼SJ-M周覓當時低調現身大巨蛋，他其實沒想到會被成員點名。（圖／讀者提供）

SJ-M雖不像以前密集活動，但其實一路以來都有創造機會與粉絲見面。周覓說，「像我自己的節目也邀請東海、銀赫來上，去年我們也發了〈約定〉那首歌，那是我跟東海一起寫的。」只是少了發專輯的形式，但Super Junior M也會在SMTOWN的演唱會現身，他理解粉絲立場，「就粉絲來說的話，可能發張正規然後回歸上節目，對他們來說確實是可以更多地看到我們。」

周覓以成員行程為優先考量，「就成員們也很忙，他們也要發團體專輯，也有solo活動，而我自己也有solo，不是說不做M，可能我們在找一個合適的時間點、合適的契機去做這件事。」而現在接下SM大中華理事一職，周覓笑說：「最近因為負責管理方面之後，反倒跟成員們見面時間就更多了。」

▲▼ 專訪／SJ-M周覓：SJ-M在找合適契機合體。（圖／SM entertainment提供）

▲周覓現在接下理事管理職，反而與SJ-M成員見面機會更多了。（圖／SM entertainment提供）

繼2015年之後，周覓這次相隔10年訪台，他從抵達桃園機場那刻就有特別感觸，「雖然隔太久沒來了，但是以前的那個感覺還在、還留著，那種熟悉的感覺」。2011年在台灣宣傳時，他笑喊：「真的是不要太開心，除了工作之外，有很多台灣的藝人朋友，大家很照顧我，台灣的友人們也會帶我去吃飯，我們去陽明山上面吃，是很道地的那種，很像當地人的感覺。」

宣傳密度雖高，但周覓給予那段時期高達90分的幸福指數，「同樣是在工作，但那時候有點不像在工作」。他感性表示：「可能沒有SJ-M就沒有現在的我吧，可能也沒有solo歌手周覓，年輕的時候沒有這麼多人生歷練，我們不太會發自內心地去正視我們走過的路，又或者心懷感恩去想很多事情，到了現在這個年齡，我們再回頭看，不管是好的、是壞的，這些都是成長的一部分必須經歷。」

▲▼ 專訪／SJ-M周覓：SJ-M在找合適契機合體。（圖／SM entertainment提供）

▲周覓大讚SJ-M在台灣long stay時期是幸福指數90分。（圖／SM entertainment提供）

周覓經常被問到會看網路上的惡評嗎？他灑脫地說：「就像網路上的評語，對你是好是壞也好，也許有些壞的不是我們想看到的，但可能冥冥之中那些東西影響了現在的我。」

周覓過去也曾背負莫須有罵名，曾經走心，現在已經釋然，「那個時候粉絲也小啊，大家的心智都是不成熟的，但我現在反過來，作為一個管理層的身份去看的話，我非常能理解粉絲的心態。」他露出一抹淡定笑容回答：「大家都是人，當然會被傷到。」但他不會讓負面情緒留到隔天，「我們當然需要外界的聲音，去幫我們證明自身的價值，但最大的那個價值，是我們自己給自己的，哪怕今天成功與失敗，這個結論不該是交給別人判斷。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周覓

推薦閱讀

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

6小時前

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

22小時前

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男　大方公開出遊照

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男　大方公開出遊照

6小時前

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟　經紀人怒開鍘：聲明非常爛

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟　經紀人怒開鍘：聲明非常爛

12/7 11:57

快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕「辛苦拚試管當媽」：我們有小寶寶了

快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕「辛苦拚試管當媽」：我們有小寶寶了

5小時前

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因　自爆借1300萬只還利息

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因　自爆借1300萬只還利息

18小時前

小煜離婚前最後一次放閃在7月！40歲生日文洩端倪：生活重心全變

小煜離婚前最後一次放閃在7月！40歲生日文洩端倪：生活重心全變

5小時前

小煜結束5年婚姻！　夫妻昔為1事爭吵「老婆氣到離家出走」失聯整晚

小煜結束5年婚姻！　夫妻昔為1事爭吵「老婆氣到離家出走」失聯整晚

3小時前

才和宥勝爆離婚！妻慈惠突搬家：最圓滿的結束　「新城市開啟新生活」

才和宥勝爆離婚！妻慈惠突搬家：最圓滿的結束　「新城市開啟新生活」

3小時前

張柏芝出庭情緒崩潰！　驚爆1.6億合約糾紛…法院大吼：全是假的

張柏芝出庭情緒崩潰！　驚爆1.6億合約糾紛…法院大吼：全是假的

2小時前

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕：細思極恐

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕：細思極恐

17小時前

導演爆性醜聞！偷拍私密照還動粗出軌…華山分屍案紀錄片打開知名度

導演爆性醜聞！偷拍私密照還動粗出軌…華山分屍案紀錄片打開知名度

10小時前

熱門影音

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
AAA大批演員陸續離台！ IU.惠利.崔代勳親切揮手

AAA大批演員陸續離台！ IU.惠利.崔代勳親切揮手
AAA／IU.朴寶劍「最佳情侶」 她台上喊：謝謝你～

AAA／IU.朴寶劍「最佳情侶」 她台上喊：謝謝你～
AAA／CORTIS來了！ 〈GO!〉應援聲超大

AAA／CORTIS來了！ 〈GO!〉應援聲超大
曝朱孝天為F4「瘦15kg」 韓雯雯心疼：不想爭什麼

曝朱孝天為F4「瘦15kg」 韓雯雯心疼：不想爭什麼
AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌

AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌
AAA／舒華霸氣喊：我是誰　5萬人齊喊她名字

AAA／舒華霸氣喊：我是誰　5萬人齊喊她名字
AAA／CORTIS奪獎！　趙雨凡講中文飄台味

AAA／CORTIS奪獎！　趙雨凡講中文飄台味
台粉素質被讚爆！ CORTIS.TWS機場零推擠

台粉素質被讚爆！ CORTIS.TWS機場零推擠
AAA／林俊傑.曹承衍　驚喜合唱〈背對背擁抱〉

AAA／林俊傑.曹承衍　驚喜合唱〈背對背擁抱〉
演員為AAA齊聚高雄！ IU.朴寶劍.惠利.潤娥都來了

演員為AAA齊聚高雄！ IU.朴寶劍.惠利.潤娥都來了
AAA／林俊傑拿獎了　笑喊「沒想到有我的份」

AAA／林俊傑拿獎了　笑喊「沒想到有我的份」
周湯豪唱回小巨蛋落淚　感性謝粉絲「對我很重要」

周湯豪唱回小巨蛋落淚　感性謝粉絲「對我很重要」

看更多

AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

《黑白原來是真的》4帥甜炸重現「禁忌陽台親密戲」

29分鐘前10

黃國倫犯錯寫悔過書「滿滿一疊全親筆」！　寇乃馨堅決不讓步原因曝光

38分鐘前0

哈孝遠瞞空姐妻「偷收岳母66萬支票」！　瑄瑄得知殘忍真相爆氣變臉　

41分鐘前622

朱孝天親揭「被退F4內幕」！　拒3要求「慘遭斷聯」開嗆：停止潑髒水

47分鐘前0

爸媽放風去狂歡！賈永婕把小孩丟給小S　回家發現「規矩全破了」

1小時前0

陸「1818名明星網紅」遭追殺查稅！討回65億稅款　全是年收破400萬人士

1小時前20

身體一半都是腿！22歲櫻花妹「零修圖自拍照」太狂…網驚：不科學

1小時前57

啦啦隊IU確定來台！崔洪邏加盟洋基　攜手睦那京、李素敏組「最強三本柱」

1小時前21

本土劇男星信用卡遭盜刷！睡前滑手機「7分鐘跳多筆通知」曝解法

1小時前0

訪／大巨蛋最後一天趕上！周覓曾居台灣「幸福度90」：沒SJ-M就沒我

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻
    6小時前3036
  2. AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光
    22小時前2233
  3. 富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男
    6小時前2415
  4. 台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟
    12/7 11:576446
  5. 快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕
    5小時前4019
  6. 吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因
    18小時前3421
  7. 小煜離婚最後一次放閃在7月！
    5小時前1413
  8. 小煜結束5年婚姻！
    3小時前2612
  9. 才和宥勝爆離婚！妻慈惠突搬家：最圓滿的結束
    3小時前86
  10. 張柏芝出庭情緒崩潰！驚爆1.6億合約糾紛…法院大吼
    2小時前87
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合