何宜珊「美足浴」閨房情趣曝光！王盈凱老公力爆發

記者許逸群／台北報導

八點檔《寶島西米樂 守護》中，何宜珊飾演的「春燕」與王盈凱飾演的「大川」新婚後迎來一場超高甜度互動。劇情描述春燕不慎扭傷腳，大川立刻展現「老公力」將太太背回家，並貼心提出要幫忙擦藥洗腳。大川不但毫不在意，還直接上演居家版SPA服務，新婚夫妻的閨房樂趣一覽無遺，畫面甜蜜破表。

▲▼何宜珊劇中要被王盈凱洗腳顯得有些害羞。（圖／台視提供）

儘管劇中飾演的角色試圖閃躲，但戲外的何宜珊其實也是真心緊張。她透露，拍攝前特地向工作人員要了濕紙巾，靦腆詢問：「我可以先擦一下嗎？」面對突如其來的「美足浴」橋段，必須在眾人面前亮出腳趾，讓她忍不住頻頻向王盈凱道歉，整個人緊張到腳趾都縮在一起。

相較於何宜珊的嬌羞，王盈凱則顯得淡定自若，彷彿回到家中一般駕輕就熟。他表示，平常在家就會幫太太準備熱水泡腳，對於這種貼心橋段可說是熟練萬分，也讓他在劇中因車禍視力受損、呈現弱視狀態下，仍能將洗腳、擦藥的動作演得像專業按摩師，還打趣地要何宜珊「放心交給大川師」。

排戲過程中，王盈凱洗到一半突然覺得畫面似乎變得有點「溫馨」，他忍不住自嘲：「這畫面好像母親節也看得到？」最後他乾脆放話：「我好期待有一天演她兒子。」這句話讓何宜珊立刻崩潰哀號：「不要啦！」為拍攝現場留下爆笑結尾。