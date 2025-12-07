YTR這群人尼克「認生活遇改變」宣布賣房！　親揭背後原因

記者王靖淳／綜合報導

網紅團體「這群人」成員尼克和香港老婆Ashly婚後育有寶貝女兒Aria，平時共同經營YouTube頻道的兩人，昨（6）日上傳一支影片，並拋出震撼彈宣布：「我們的生活遇上改變了，所以決定要賣房子了。」

▲尼克&Ashly宣布賣房。（圖／翻攝自YouTube／尼克&Ashly）

影片中，Ashly坦言，當初買這間房子時，心中自然懷抱著美好的願景，也對未來生活做好了規劃，但人生總是充滿變數，為此她感嘆說道「計劃趕不上變化。」即便這間房子陪伴他們一段時間了，且居住體驗相當舒適，但在經過夫妻倆評估現況後，認為到了「時宜適宜就必須做出改變的時候」，因此只能忍痛做出割捨的決定，尋找下一位有緣的屋主。

為了讓有興趣的買家能更清楚屋況，Ashly和尼克也親自擔任導覽員，大方公開住家內部的模樣。針對大家買屋子時，最擔心「上一手的房主到底出了什麼事」的疑慮，Ashly也特別在影片最後做出澄清，「我們沒有出事情」，要大家絕對可以放心。

▲尼克&Ashly為了女兒升學問題決定賣房。（圖／翻攝自YouTube／尼克&Ashly）

至於促使夫妻倆決定賣房的主因，其實全是為了孩子的教育鋪路。她坦言，當初和尼克買下這間房子時還沒有小孩，因此未曾深入考量到學區與就學通勤的問題。隨著女兒日漸成長，Ashly發現小孩升學的問題會讓她有很多的想法，為了給女兒更好的學習環境，他們鎖定了未來的學校，但無奈該校區離他們這邊太遠了，所以才會為了小孩的未來重新規劃居住地。