小禎離婚5年合體前夫！認昔「水火不容」糾葛曝光　李進良：不適合婚姻制度

記者孟育民／台北報導

藝人小禎與前夫李進良2020年結束13年婚姻，但兩人依舊維持友好關係，被外界譽為「離婚模範夫妻」，近日兩人同台錄製Podcast節目《禎甄要chat內》，分享這段時間的心路歷程。李進良大讚小禎離婚時有度量不計較，也並沒開出太多離婚要求，如今依舊視對方為家人，看見她幸福也大方送上祝福。

▲小禎合體李進良。（圖／翻攝自YouTube／禎甄要chat內）

小禎回顧離婚過往，坦言有段時間雙方確實水火不容，但能夠放下的關鍵，其實是李進良後來有很真誠的道歉，「他雖然不是合格的另一半，但他是很好的朋友夥伴。」小禎認為走到離婚「絕對不是單方面的問題」。

▲小禎和李進良大方談起過往。（圖／翻攝自YouTube／禎甄要chat內）

李進良也說：「那時候對愛情的憧憬，覺得應該是很單純、很單一，永遠都要留在激情裡，但無奈後來紅橙黃綠藍靛紫，現在我已經到紫色了，因為我們一直在有愛的狀態下，所以可以把離婚的事處理得很好，再來是小禎是個有度量的人，所以她對離婚的條件沒太多要求，每個人都會有埋怨，但如果條件超過太多，通常都會兩敗俱傷，小禎非常有智慧，她也知道我所有的一切會留給小禎的女兒。」

▲李進良不忘調侃自己。（圖／翻攝自YouTube／禎甄要chat內）

李進良笑稱自己離婚後感情生活豐富，但始終未再組家庭，被問到是否還會結婚？他語出驚人表示：「一定會有另外的感情，但不一定要再受一次法律婚姻的約束，其實不是我不適合妳，我是不適合整個婚姻制度，像我離婚以後風花水月不少，但我從來沒有發生過其他的小孩。」