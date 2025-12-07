張員瑛AAA「愛到連喝2杯」！手搖品牌+黃金比例曝光 11韓星同款一次看
記者田暐瑋／綜合報導
在台灣，手搖飲料早已成為日常風景，而隨著每每韓星來台都會喝上一杯，掀起「追星飲品」熱潮。IVE張員瑛先前來台，點名珍煮丹的西瓜烏龍茶，讓該飲品一夕爆紅，6日她在AAA活動台下又被拍到喝手搖飲，一喝立刻露出驚喜神色，被網友搜出讓她驚為天人的手搖飲品牌，再度掀起搶喝風潮，《ETtoday》也整理了各個韓星們愛喝的台灣手搖飲，接下來一周每天喝一杯打卡集郵吧！
▲張員瑛又有手搖飲新歡。（圖／公關照）
張員瑛在AAA頒獎典禮上，被拍到手中同時拿著兩杯手搖飲，好喝到讓她露出驚喜表情，還捨不得放下，事後證實是老賴茶棧的「冬瓜檸檬」和「冬瓜烏龍」，且還是「全糖多冰」，由於上次她也是熱愛珍煮丹的西瓜烏龍茶，網友們紛紛笑說，「員瑛好像很愛瓜類飲品。」
▲韓星同款手搖懶人包，點圖可放大。（圖／記者田暐瑋製表）
張員瑛：
－珍煮丹「西瓜烏龍茶」：無糖微冰
－老賴茶棧「冬瓜檸檬」：全糖多冰
－老賴茶棧「冬瓜烏龍」：全糖多冰
SJ東海：
－龜記茗品「蘋果紅萱」：三分糖微冰
－龜記茗品「紅柚翡翠」：三分糖微冰
▲東海同款手搖飲。（圖／翻攝自IG）
SOMI
－水巷茶弄「珍珠紅茶拿鐵」：加粉粿
▲SOMI同款手搖飲。（圖／翻攝自IG）
ITZY全員
－50嵐「波霸珍珠奶茶」
▲ITZY同款手搖飲。（圖／翻攝自IG）
李俊昊
－得正「黃金珍珠奶綠」：無糖中杯
▲李俊昊同款手搖飲。（圖／翻攝自IG）
TXT崔秀彬
－幸福堂「黑糖珍珠奶茶」
▲崔秀彬同款手搖飲。（圖／翻攝自IG）
2NE1 Dara
－春水堂「珍珠奶茶」
▲Dara同款手搖飲。（圖／翻攝自IG）
aespa Winter
－珍煮丹「黑糖珍珠鮮奶」
▲Winter同款手搖飲。（圖／翻攝自IG）
雨琦
－一沐日「黃金蕎麥拿鐵」：加雙粉
▲雨琦同款手搖飲。（圖／翻攝自IG）
權恩妃
－CoCo都可「珍珠奶茶」
▲權恩妃同款手搖飲。（圖／翻攝自IG）
Rosé
－50嵐「波霸鮮奶茶」
▲Rosé同款手搖飲。（圖／資料照）
