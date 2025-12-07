張員瑛AAA「愛到連喝2杯」！手搖品牌+黃金比例曝光　11韓星同款一次看

記者田暐瑋／綜合報導

在台灣，手搖飲料早已成為日常風景，而隨著每每韓星來台都會喝上一杯，掀起「追星飲品」熱潮。IVE張員瑛先前來台，點名珍煮丹的西瓜烏龍茶，讓該飲品一夕爆紅，6日她在AAA活動台下又被拍到喝手搖飲，一喝立刻露出驚喜神色，被網友搜出讓她驚為天人的手搖飲品牌，再度掀起搶喝風潮，《ETtoday》也整理了各個韓星們愛喝的台灣手搖飲，接下來一周每天喝一杯打卡集郵吧！

▲張員瑛又有手搖飲新歡。（圖／公關照）



張員瑛在AAA頒獎典禮上，被拍到手中同時拿著兩杯手搖飲，好喝到讓她露出驚喜表情，還捨不得放下，事後證實是老賴茶棧的「冬瓜檸檬」和「冬瓜烏龍」，且還是「全糖多冰」，由於上次她也是熱愛珍煮丹的西瓜烏龍茶，網友們紛紛笑說，「員瑛好像很愛瓜類飲品。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲韓星同款手搖懶人包，點圖可放大。（圖／記者田暐瑋製表）



張員瑛：

－珍煮丹「西瓜烏龍茶」﻿：無糖微冰

－老賴茶棧「冬瓜檸檬」：全糖多冰

－老賴茶棧「冬瓜烏龍」﻿：全糖多冰



SJ東海：

－龜記茗品「蘋果紅萱」：三分糖微冰

－龜記茗品「紅柚翡翠」：三分糖微冰



▲東海同款手搖飲。（圖／翻攝自IG）

SOMI

－水巷茶弄﻿「珍珠紅茶拿鐵」：加粉粿

▲SOMI同款手搖飲。（圖／翻攝自IG）

ITZY全員

－50嵐﻿「波霸珍珠奶茶﻿」

▲ITZY同款手搖飲。（圖／翻攝自IG）

李俊昊

－得正﻿「黃金珍珠奶綠﻿​」：無糖中杯

▲李俊昊同款手搖飲。（圖／翻攝自IG）

TXT崔秀彬

－幸福堂﻿「黑糖珍珠奶茶」

▲崔秀彬同款手搖飲。（圖／翻攝自IG）

2NE1 Dara

－春水堂﻿「珍珠奶茶」



▲Dara同款手搖飲。（圖／翻攝自IG）

aespa Winter

－珍煮丹「黑糖珍珠鮮奶」



▲Winter同款手搖飲。（圖／翻攝自IG）

雨琦

－一沐日「黃金蕎麥拿鐵」：加雙粉

▲雨琦同款手搖飲。（圖／翻攝自IG）

權恩妃

－CoCo都可「珍珠奶茶」



▲權恩妃同款手搖飲。（圖／翻攝自IG）

Rosé



－50嵐「波霸鮮奶茶」

▲Rosé同款手搖飲。（圖／資料照）