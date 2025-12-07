喪女5年最痛決定！古錐師淚拆「唯一回憶」：永遠做她最驕傲的爸爸

記者張筱涵／綜合報導

名廚郭主義（古錐師）6日在社群分享沉痛心情。他的大女兒於2020年離世，年僅31歲，相隔5年，他做出一個艱難的決定，親手拆除父女倆當年共同經營的烤肉攤位。這篇充滿哀傷的文字，引來大批網友心疼與安慰。

▲郭主義拆除和愛女一同經營的攤位。（圖／翻攝自FACEBOOK／郭主義(古錐師)）



郭主義在文中寫道：「今天，把我和大女兒唯一的回憶，那個一起打拼的烤肉攤位，親手拆除了。」看著攤位被拆除，他形容心裡「像被割開一樣，痛得一直在流血，不捨的情緒瞬間湧上胸口，我也忍不住哭了。」

對他而言，那不只是一個攤位，更是父女共同奮鬥過的地方：「那裡，是我和她一起奮鬥的地方，是她在人世間努力追夢的見證，是我們父女倆並肩打拼的汗水與笑容。」

郭主義回憶起過去那些夜晚：「我們忙到滿身油煙，卻也有說有笑；辛苦，卻甜蜜。她的貼心、她的努力、她的勇敢，那些畫面都像停在我心裡，不曾褪色。身為父親，我怎麼可能忘記？」

▲郭主義淚別和大女兒的回憶，決定放在心裡。（圖／翻攝自FACEBOOK／郭主義(古錐師)）



面對失去，郭主義也表達對女兒的思念與祝福：「如今，攤位拆了，卻不是結束。只希望，她在另一個世界，可以沒有辛苦、沒有煩惱，只剩幸福、快樂與光。這段回憶，我會永遠收在心裡，永遠做她最驕傲的爸爸。」

貼文曝光後，湧入大批網友留言安慰，有網友寫下：「郭師傅～父女情深，永存心中！您的料理感動人心，女兒到天上當仙女了，會繼續護佑您。」也有人鼓勵：「她真的知道您是好爸爸的～加油～」甚至有顧客回憶起那份味道：「那年買了兩次，真的很好吃，是我在板橋吃過最好吃的燒烤。」

不少人替他鼻酸：「觸景傷情是難免的，古錐師我們懂你，加油。」還有人分享自身經歷：「今天收拾了媽媽用了一輩子的廚房，點點滴滴回憶在心頭…」更多人以溫暖收尾：「愛是永不止息。」

郭主義以最真摯的方式，紀念與女兒共同打造的歲月，也讓許多網友深受觸動，留言祝他節哀、多保重，盼他能帶著這段珍貴的父女回憶繼續走下去。