中信啦啦隊女神「放送硬碟私藏片」　解放低胸炸超兇事業線

記者王靖淳／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，平時會透過社群記錄日常的她，最近在IG上傳一支從自己硬碟裡找到的短片，對著鏡頭放送性感畫面，影片曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

▲▼短今。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲▼短今曬居家影片。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲▼短今。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

[廣告]請繼續往下閱讀...

透過短今分享的影片可見到，她身穿一件寬鬆的粉紅色短袖T恤，下身搭配淺灰色的居家短褲，邊緣帶有花邊設計，腳上踩著一雙粉紅色的拖鞋，整體造型非常休閒舒適。她一手抓著略顯凌亂的頭髮，對著鏡頭做出眨眼與抿嘴的表情，看起來似乎是剛睡醒正在整理外型的樣子。

▲▼短今。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲▼短今放送性感視角。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲▼短今。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

緊接著，短今在切換畫面時，換上了一套粉紅與白色相間的格紋細肩帶背心套裝，肩帶處有蝴蝶結裝飾，低胸的剪裁大方展現她傲人的上圍及深邃事業線，風格瞬間變得甜美又性感。為此，短今在文中幽默地形容這支影片的來歷，表示是「在我的硬碟深海裡挖到了還沒發的影片。」火辣畫面曝光後，立刻湧入大批網友朝聖，同時也紛紛留言表示「好暈」、「好可愛」、「超漂亮的」、「身材太好」、「暴動了暴動了。」

