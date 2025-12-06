ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
AAA完整得獎名單！
小資女必學「三罐理財法」
林逸欣爸爸「緊急住醫」病因曝光
趙震雄

直擊／最高規格大賞！IU奪本屆最大獎　「世運狂放煙火慶祝」5萬人看傻

記者吳睿慈／高雄報導

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards迎來10周年，今年首度移師台灣舉辦，週末即將在高雄世運登場。IU奪下本屆做大賞「年度最佳演員」，主辦單位以最高規格致意，現場放了近1分鐘的煙火，台上、台下同歡。

▲▼ 。（圖／讀者提供）

▲▼IU奪大獎，世運放了一分鐘煙火 。（圖／讀者提供）

▲▼IU。（圖／讀者提供）

IU成為本屆大賞得主，她感性致謝「謝謝所有 （苦盡柑來遇見你） 的工作人員 今年真的得到很多獎 。但我好像還沒向公司的人 說到感謝 , 我想要對公司的人以及I團隊的人說謝謝 。 以及一直以來為我應援的粉絲 , 還有 在場長時間一起在高雄的這麼多觀眾 ,我想說真的很感謝你們 , 你們可能比站著的藝人還要 辛苦 ,長時間可能肚子很餓、很累 。」

▲▼IU。（圖／讀者提供）

▲IU感性告白。（圖／讀者提供）

IU接著表示 ,「謝謝現場的觀眾 ,讓我過了這麼可愛的12月再離開 , 謝謝所有的觀眾 , 還有 看電視劇的觀眾們 ,你們今天可能看了我上台很多次,可能會覺得有點厭煩 ,但是很抱款 我以後以打算會讓你們看到厭煩、頻繁地出現 。」

▲▼IU。（圖／讀者提供）

▲朴寶劍底下拍IU。（圖／讀者提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

IUGD權志龍AAAAAA頒獎典禮Asia Artist AwardsRIIZELE SSERAFIMStray KidsIVEKiiiKiiiMONSTA XWOODZ曹承衍ALLDAY PROJECTMEOVVATEEZCRAVITYTWSKISS OF LIFENEXZxikersAHOFAsh IslandCHANMINAYENACORTISKickFlipQWER

