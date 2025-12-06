《慾望城市》莎曼珊4度結婚！嫁小15歲工程師男友　婚禮僅12人參加

記者田暐瑋／綜合報導

經典美國影集《慾望城市》（Sex and the City）被奉為都會生存寶典，飾演莎曼珊的女星金凱特蘿（Kim Cattrall）近日傳出喜訊，與小15歲的男友宣布結婚，而這也是她的第四段婚姻，僅有12位賓客出席，整個儀式相當低調。

▲莎拉潔西卡派克（飾演凱莉）和金凱特羅（飾演莎曼珊）。（圖／《慾望城市》劇照）

金凱特蘿（Kim Cattrall）4日在倫敦舉行秘密婚禮，與小15歲的音響工程師羅素湯瑪斯（Russell Thomas）結為夫妻，婚禮雖然只邀請少數親友出席，但仍充滿了浪漫氛圍。小倆口2016年因錄製節目相識，男方透過社交媒體主動聯繫她，感情迅速升溫，羅素甚至不顧距離，飛往金凱特蘿加拿大的家中相聚，讓她感受到戀愛的幸福。

金凱特蘿在戲外和莎拉潔西卡帕克屢傳不合，原因是2018年弟弟失蹤被尋回時已過世，得知莎拉潔西卡帕克公開表達慰問後，不但不領情反而是狠嗆對方是「偽君子」，就此兩人友誼徹底瓦解。在劇中飾演「大人物」一角、與莎拉潔西卡派克是一對的克里斯諾斯也坦言，不懂為何金凱特蘿如此不滿，雖然自己也很喜歡金凱特蘿，相當欣賞金凱特蘿在劇中的表現，但完全無法理解為何要這樣公開撕破臉，他認為這個情況非常令人不愉快。

▲金凱特蘿 。（圖／翻攝IG）

