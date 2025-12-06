獨家直擊／AAA世運場內搶先曝光！沿用TWICE豪華舞台　紅毯全場都看得到

記者吳睿慈／高雄報導

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards迎來10周年，今年首度移師台灣舉辦，週末即將在高雄世運登場。第一天的頒獎典禮於6日登場，活動於12點開放觀眾入席，已有不少場內劇透照公開，典禮沿用TWICE 的360度全方位舞台，紅毯則架設在煙火區，只要入場都看得到藝人走紅毯。

▲▼AAA場內畫面曝光。（圖／讀者提供）

2025 Asia Artist Awards即將在下午4點準時開演，紅毯預計在14點開始，活動於12點開放觀眾入場，網路上陸陸續續已有不少劇透照，頒獎典禮採用TWICE 世運場的360度舞台，藝人可以利用舞台優勢，帶給粉絲更有活力又精彩的演出。

▲偶像可以離粉絲更近距離。（圖／讀者提供）

值得一提的是，頒獎典禮採360度設計並非第一次，2024的MAMA頒獎典禮在日本舉辦時，已經搶先採用過類似舞台設計，搭配後製的CG、4D聲光效果，帶給線上收看直播的觀眾精彩饗宴。

至於藝人觀賞區位於C、G兩區，頒獎舞台也是安排在該區域。而觀眾部分，座位上放有10周年特製手環式手燈，台上台下齊心參與這場10周年盛會。