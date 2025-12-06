ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
潤娥粉絲窩應援票選奪冠
小紅書被封她點名「另1款App」
楓葉姐姐GG？抖音下令「嚴禁過度美顏」
獨家直擊／AAA世運場內搶先曝光！沿用TWICE豪華舞台　紅毯全場都看得到

記者吳睿慈／高雄報導

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards迎來10周年，今年首度移師台灣舉辦，週末即將在高雄世運登場。第一天的頒獎典禮於6日登場，活動於12點開放觀眾入席，已有不少場內劇透照公開，典禮沿用TWICE 的360度全方位舞台，紅毯則架設在煙火區，只要入場都看得到藝人走紅毯。

▲▼AAA廠內畫面曝光。（圖／讀者提供）

▲▼AAA場內畫面曝光。（圖／讀者提供）

▲▼AAA廠內畫面曝光。（圖／讀者提供）

2025 Asia Artist Awards即將在下午4點準時開演，紅毯預計在14點開始，活動於12點開放觀眾入場，網路上陸陸續續已有不少劇透照，頒獎典禮採用TWICE 世運場的360度舞台，藝人可以利用舞台優勢，帶給粉絲更有活力又精彩的演出。

▲▼AAA廠內畫面曝光。（圖／讀者提供）

▲偶像可以離粉絲更近距離。（圖／讀者提供）

值得一提的是，頒獎典禮採360度設計並非第一次，2024的MAMA頒獎典禮在日本舉辦時，已經搶先採用過類似舞台設計，搭配後製的CG、4D聲光效果，帶給線上收看直播的觀眾精彩饗宴。

至於藝人觀賞區位於C、G兩區，頒獎舞台也是安排在該區域。而觀眾部分，座位上放有10周年特製手環式手燈，台上台下齊心參與這場10周年盛會。

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手瑞士現蹤被捕獲...凍齡美成這樣！　

楓葉姐姐GG？抖音正式下令「嚴禁過度美顏」　違規最慘下場曝光

獨家／17.5巨根男優是情慾按摩師！ 　客人名單曝「驚見大咖女主持人」

聲明全文／趙震雄公司證實「年少曾犯錯」　向受害者與粉絲謝罪

好萊塢變天！Netflix證實「2.25兆收購華納」　拿下HBO、哈利波特、DC宇宙

男人只愛大胸部？夢多《整形》逼女友「隆乳、螞蟻腰一次做」　她淚崩吐心聲

廉世彬爆遭性騷「確定韓方不續約」！　韓經紀公司證實

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手出道25年...倒數返台開唱了！

林逸欣爸爸病倒住院！「坐輪椅」憔悴病況曝光　林媽媽心疼淚崩

劉品言曝光產房畫面！　聽女兒洪亮哭聲瞬間淚崩：我會永遠愛你

正妹女子樂團宣布出道！　高顏值團員曝「主唱竟是啦啦隊女神」

知名樂團主唱爆劈腿成性「性愛片外流」！　公司祭核彈級制裁：歌曲全下架

