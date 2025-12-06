根本長輩界巧虎！阿嬤吃隔夜菜住院　《好運來》真的演了：嚴重會出人命

記者蕭采薇／綜合報導

八點檔竟然比醫生說話還有用？日前有網友在社群平台Threads上發文，透露阿嬤因捨不得丟棄隔夜菜，食用後嚴重上吐下瀉甚至住院。該網友既生氣又心疼，忍不住許願：「希望八點檔能演一下相關劇情，用來『恐嚇』長輩。」沒想到這番話真的被聽見，劇組的神操作讓網友全笑翻，直呼根本是「長輩界的巧虎」。

▲《好運來》宣導不要吃隔夜菜，被讚是「長輩界的巧虎」。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館）

民視小編在看到貼文後火速接下許願，不僅安排劇中演員謝瓊煖錄製影片，親自問候住院的阿嬤，更展現超強執行力，直接將劇情寫進八點檔《好運來》中。在最新播出的集數裡，真的出現了由謝瓊煖飾演的阿嬤想熱隔夜菜來吃，卻被晚輩極力勸阻的橋段。

劇中台詞更是字字珠璣，直接對著鏡頭教育：「隔夜菜不要吃」、「保存不好會餿掉，吃下去會肚子痛，嚴重會出人命」、「吃到看醫生會花更多錢」。超精準的「勸世」劇情播出後，網友紛紛大讚：「真的只有八點檔能教動長輩！」

▲《好運來》謝瓊煖飾演的阿嬤嚇到不敢再吃。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館）



民視小編事後也現身留言區霸氣回應：「我們《好運來》真的有轉達給劇組唷，我們就是長輩的巧虎，給鏡頭前觀眾粉絲一個正確的觀念。」暖心又寵粉的舉動讓原PO感動不已，激動表示：「小編、編劇、劇組、演員們請受小的一拜，拜託隔夜菜不要再吃了！」