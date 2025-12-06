ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

柾國被爆與Winter曖昧情！SM只回4字
LIVE／超多大咖韓星！AAA接機直播
華視男主播性騷女同事5年！最慘懲處出爐
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

Joeman 利菁 李翊君 張清芳 方芳芳 葉璦菱 張小燕 張鈞甯

根本長輩界巧虎！阿嬤吃隔夜菜住院　《好運來》真的演了：嚴重會出人命

記者蕭采薇／綜合報導

八點檔竟然比醫生說話還有用？日前有網友在社群平台Threads上發文，透露阿嬤因捨不得丟棄隔夜菜，食用後嚴重上吐下瀉甚至住院。該網友既生氣又心疼，忍不住許願：「希望八點檔能演一下相關劇情，用來『恐嚇』長輩。」沒想到這番話真的被聽見，劇組的神操作讓網友全笑翻，直呼根本是「長輩界的巧虎」。

▲《好運來》宣導不要吃隔夜菜，被讚是「長輩界的巧虎」。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館）

▲《好運來》宣導不要吃隔夜菜，被讚是「長輩界的巧虎」。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館）

民視小編在看到貼文後火速接下許願，不僅安排劇中演員謝瓊煖錄製影片，親自問候住院的阿嬤，更展現超強執行力，直接將劇情寫進八點檔《好運來》中。在最新播出的集數裡，真的出現了由謝瓊煖飾演的阿嬤想熱隔夜菜來吃，卻被晚輩極力勸阻的橋段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劇中台詞更是字字珠璣，直接對著鏡頭教育：「隔夜菜不要吃」、「保存不好會餿掉，吃下去會肚子痛，嚴重會出人命」、「吃到看醫生會花更多錢」。超精準的「勸世」劇情播出後，網友紛紛大讚：「真的只有八點檔能教動長輩！」

▲《好運來》宣導不要吃隔夜菜，被讚是「長輩界的巧虎」。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館）

▲《好運來》謝瓊煖飾演的阿嬤嚇到不敢再吃。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館）

民視小編事後也現身留言區霸氣回應：「我們《好運來》真的有轉達給劇組唷，我們就是長輩的巧虎，給鏡頭前觀眾粉絲一個正確的觀念。」暖心又寵粉的舉動讓原PO感動不已，激動表示：「小編、編劇、劇組、演員們請受小的一拜，拜託隔夜菜不要再吃了！」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

長輩界巧虎好運來謝瓊煖侯怡君

推薦閱讀

好萊塢變天！Netflix證實「2.25兆收購華納」　拿下HBO、哈利波特、DC宇宙

好萊塢變天！Netflix證實「2.25兆收購華納」　拿下HBO、哈利波特、DC宇宙

3小時前

知名樂團主唱爆劈腿成性「性愛片外流」！　公司祭核彈級制裁：歌曲全下架

知名樂團主唱爆劈腿成性「性愛片外流」！　公司祭核彈級制裁：歌曲全下架

5小時前

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手瑞士現蹤被捕獲...凍齡美成這樣！　

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手瑞士現蹤被捕獲...凍齡美成這樣！　

3小時前

劉品言曝光產房畫面！　聽女兒洪亮哭聲瞬間淚崩：我會永遠愛你

劉品言曝光產房畫面！　聽女兒洪亮哭聲瞬間淚崩：我會永遠愛你

2小時前

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手出道25年...倒數返台開唱了！

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手出道25年...倒數返台開唱了！

12/3 20:59

李沛旭曬老婆火辣合照！　揪她身材1亮點：令人驕傲

李沛旭曬老婆火辣合照！　揪她身材1亮點：令人驕傲

3小時前

獨家／17.5巨根男優是情慾按摩師！ 　客人名單曝「驚見大咖女主持人」

獨家／17.5巨根男優是情慾按摩師！ 　客人名單曝「驚見大咖女主持人」

12/4 22:55

愛雅吃外送驚見「白色活體異物」！　差點入口崩潰：我還用筷子夾它

愛雅吃外送驚見「白色活體異物」！　差點入口崩潰：我還用筷子夾它

1小時前

《信號》趙震雄遭集體爆黑料！　「曾偷車性侵」多次涉案

《信號》趙震雄遭集體爆黑料！　「曾偷車性侵」多次涉案

14小時前

筠熹二度飛北海道　排球開球嘉賓變身觀光大使

筠熹二度飛北海道　排球開球嘉賓變身觀光大使

2小時前

LUCAS黃旭熙來台作品曝光！搭擋《影后》林廷憶組CP　吳慷仁也回台拍這部

LUCAS黃旭熙來台作品曝光！搭擋《影后》林廷憶組CP　吳慷仁也回台拍這部

4小時前

直擊／《王之國》CP來了！李俊昊、潤娥現身高雄　她淡妝「美到全場驚豔」

直擊／《王之國》CP來了！李俊昊、潤娥現身高雄　她淡妝「美到全場驚豔」

6小時前

熱門影音

林志玲慶51歲感動落淚

林志玲慶51歲感動落淚
角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格

角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格
張鈞甯談邱澤婚禮　坦言「沒收到喜帖」

張鈞甯談邱澤婚禮　坦言「沒收到喜帖」
《96分鐘》越南行！　林柏宏.李李仁機場忙簽名

《96分鐘》越南行！　林柏宏.李李仁機場忙簽名
濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘
顏志琳曾在涼山特勤隊服役　玩夜市射氣球百發百中

顏志琳曾在涼山特勤隊服役　玩夜市射氣球百發百中
許瑋甯出外景整晚視訊邱澤　陳意涵：那個愛很濃！

許瑋甯出外景整晚視訊邱澤　陳意涵：那個愛很濃！
周杰倫開深V粉絲狂吼「胸肌好大」　終於等到新專輯：明年3.4月

周杰倫開深V粉絲狂吼「胸肌好大」　終於等到新專輯：明年3.4月

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

張鈞甯：配偶欄還是空白　認愛大方苦笑「都被拍成那樣」

張鈞甯：配偶欄還是空白　認愛大方苦笑「都被拍成那樣」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

看更多

【下一個不是我吧】奶貓屁股髒被抓去洗澡　另隻貓貓探頭關心想救援

即時新聞

剛剛
剛剛
20分鐘前20

男人只愛大胸部？夢多《整形》逼女友「隆乳、螞蟻腰一次做」　她淚崩吐心聲

41分鐘前0

根本長輩界巧虎！阿嬤吃隔夜菜住院　《好運來》真的演了：嚴重會出人命

1小時前0

愛雅吃外送驚見「白色活體異物」！　差點入口崩潰：我還用筷子夾它

2小時前71

劉品言曝光產房畫面！　聽女兒洪亮哭聲瞬間淚崩：我會永遠愛你

2小時前0

筠熹二度飛北海道　排球開球嘉賓變身觀光大使

3小時前0

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手瑞士現蹤被捕獲...凍齡美成這樣！　

3小時前0

全球小姐夫人台灣總部赴日參賽　會長李雅楹與周遊帶隊出征

3小時前52

好萊塢變天！Netflix證實「2.25兆收購華納」　拿下HBO、哈利波特、DC宇宙

3小時前0

《大蟒蛇》變喜劇！傑克布萊克「嘴砲救命」　被保羅路德搞瘋：他害我一直NG

3小時前0

把偶像變恩師！　他失戀「打給戴佩妮狂哭」師徒關係徹底翻轉　

讀者迴響

熱門新聞

  1. Netflix證實「2.25兆收購華納」
    3小時前101
  2. 主唱爆劈腿成性「性愛片外流」
    5小時前62
  3. 曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　
    3小時前
  4. 劉品言曝光產房畫面！聽女兒洪亮哭聲瞬間淚崩
    2小時前121
  5. 曾離開台灣多年　絕美玉女歌手倒數返台開唱！
    12/3 20:59147
  6. 李沛旭曬老婆火辣合照！揪她身材1亮點：令人驕傲
    3小時前4
  7. 獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星
    12/4 22:553239
  8. 愛雅吃外送驚見「白色活體異物」差點入口崩潰
    1小時前
  9. 《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案
    14小時前3212
  10. 筠熹二度飛北海道排球開球嘉賓變身觀光大使
    2小時前
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合