高雄世運AAA「場內彩排照」暴雷了！　工作人員實況轉發：開始囉～

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度AAA頒獎典禮即將在週末於高雄世運登場，藝人4日搶先抵台，場內相關工作人員也PO出藝人在彩排的現場照片，QWER站在舞台正中央對流程，韓方工作人員嗨喊「AAA 2025彩排開始囉」，掀起大批民眾朝聖。

▲▼QWER於4日抵台 。（圖／記者徐文彬攝）



AAA頒獎典禮預計在週六登場，藝人於4日陸續抵台，稍早，實力派女團QWER也前往場地彩排，工作人員4日在社群網站上發文「AAA 2025彩排開始囉，第一個主角是QWER」，成員站在舞台正中央，搶先供大批粉絲聞香。

▲高雄世運AAA場內彩排照暴雷了。（圖／翻攝自munwansik threads）



AAA頒獎典禮於6日登場，出演演員名單包含IU（李知恩）、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚。

歌手以及演出團體有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、KiiiKiii、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、CHANMINA、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑等人。