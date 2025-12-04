奧斯卡前哨戰！金馬影帝張震太狂　殺進美國「獨立精神獎」爭最佳主角

記者蕭采薇／台北報導

第41屆美國獨立精神獎（Film Independent Spirit Awards）入圍名單於台灣時間4日晚間正式公佈，剛在第62屆金馬獎上以《幸福之路》二度封帝的張震，氣勢如虹，強勢入圍「最佳主角」獎項（Best Lead Performance），將與國際影壇好手一較高下。

▲張震剛二度拿下金馬影帝，再以《幸福之路》入圍美國獨立精神獎。（圖／記者黃克翔攝）

不僅張震傳出捷報，剛拿下金馬獎最佳新導演的韓裔加拿大籍導演勞埃德李崔（Lloyd Lee Choi），也憑藉本片一舉入圍獨立精神獎「最佳導演」，這部描繪華人移民家庭與親情羈絆的電影，繼金馬大放異彩後，再度獲得美國重要獨立電影獎項的肯定，可說是雙喜臨門。

對於獲得國際獎項提名，張震第一時間表達了感謝，他謙虛地表示：「有幸能被美國電影獨立精神獎提名，也為《幸福之路》的導演及製片入圍感到由衷高興。這份認可，屬於每一位為影片傾心付出的創作者。」

▲張震在《幸福之路》飾演紐約外送員。（圖／甲上提供）

張震在《幸福之路》中細膩刻畫了身處異鄉的父親形象，演技備受讚譽。他也特別提到對台灣觀眾的期待：「電影將很快與台灣觀眾相見，也期盼能聽見來自觀眾的迴響，讓這段關於『幸福』的敘事，在更多心間留下餘溫。」

美國獨立精神獎向來被視為奧斯卡金像獎的重要前哨戰之一，更是獨立電影界的最高榮譽。《幸福之路》能在此嶄露頭角，也讓影迷更加期待這部電影正式在台上映。

▲《幸福之路》在本屆金馬獎獲得3項大獎。（圖／記者黃克翔攝）