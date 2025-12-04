他寫歌貼補生活　竟意外靠這首歌「創3000萬串流流量」爆紅！

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手政學zedx推出首張個人專輯《noise.》，把腦中多年累積的雜訊重新打成完整作品，其中一度只是為了「補貼生活費」而寫下的〈你的錯〉，竟成為主打之一。他笑說那些靈感都像碎片「突然冒出來」，如今終於被組成一個真正屬於自己的宇宙。

▲政學推出首張個人專輯《noise.》。（圖／無有文化提供）

《noise.》概念源自他創作時與雜訊並存的狀態，半夜旋律、洗澡情緒、走路跳針想法都成了音樂素材。政學曾赴上海戲曲學院深造，具備聲樂與舞台底子，因此能在抒情、R&B與潮流聲響之間自由切換，這次則回到最自然、直覺的創作面貌。

他提到〈是否〉與〈你的錯〉是最有記憶點的作品，特別是〈你的錯〉其實和代表作〈是你〉同時期誕生，當年只是想讓更多人聽到他的聲音，也坦言帶著務實心態「順便貼補生活」。

▲政學因〈是你〉累積突破3000萬次串流。（圖／無有文化提供）

沒想到〈是你〉累積突破三千萬次串流，讓他人氣迅速翻倍，也替被擱置多年的〈你的錯〉重新開門。這次終於收錄進專輯，成為亮眼主打。政學說《noise.》像把腦裡的聲音重新歸位，也象徵自己準備走向下一個階段。