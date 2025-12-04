私會明日花綺羅細節曝光！周鶴年遭討天價賠償金…痛訴公司毀人生

記者陳芊秀／綜合報導

南韓男團THE BOYZ周鶴年在6月被爆與日本前AV女優明日花綺羅私下聚會，遭到公司退團解雇處分，甚至被告發涉及性交易，隨著雙方當事人否認後，南韓警方結案表示難以展開調查。事件相隔將近半年，他面對公司天價違約金的訴訟，官司於4日開庭審理，本人透過媒體發聲：「這會毀了我的人生。」

▲周鶴年受訪親自說明「私會明日花綺羅」的細節，並痛訴公司：毀了我人生。（圖／翻攝自IG）

據《Billboard》的專訪報導，周鶴年陷入負面爆料始於韓媒《TenAsia》的爆料，儘管他已經否認，並且向記者提告誹謗，仍遭到公司解約。而韓媒曾報導，他被求償韓幣20億元（約台幣5千萬元），由於2024年12月以15億韓幣簽約該公司，如今公司求償是要求他歸還當初的簽約金，剩下的才是賠償金。

周鶴年也透過專訪，還原當日與明日花綺羅聚會的細節。他表示那日與多位朋友在酒吧喝酒，其中一位是已經引退5到7年的AV女優（指明日花綺羅），因得知女方成功跨進美容、化妝品產業，好奇之下聊了很多事情，「作為成年人，喝酒喝醉是很正常的，對吧？我今年27歲了」。他形容那是一場典型的成年人聚會，並認為當晚某位參與者在未經他同意下拍照賣給日媒《週刊文春》。

周鶴年曾嘗試與公司協商並提前處理照片外流危機，卻被迫接受一份「毀滅性條款」的終止協議。他因無法負擔天價賠償金而拒簽，遭到公司提告。他質疑媒體爆料的資訊來源：「我只告訴過公司內部，卻被外媒得知，這太明顯了。」如今他面對訴訟，昔日同團成員則持續活動巡演，他因失眠和不斷增加的財務壓力而苦惱。

儘管如此，周鶴年仍堅持勇敢發聲，強調自己沒有做錯事，不應承擔天價賠償金，也不願再有後者重蹈覆轍：「我想讓大家知道，這家公司並不會真正保護藝人，也不符合一間正當企業該有的樣子。如果我因沒做的事而輸掉官司，那未來這些公司也會繼續濫用這種方式。」