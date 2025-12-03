「富婆專業戶」陸女星過世！死訊藏5年　遭前任騙錢…終生不信愛情

記者黃庠棻／台北報導

大陸女星董立範雖然只有國中學歷，但邊打工邊苦練聲樂，終於在某一次業餘演出中被挖掘，從此跟著沈陽歌舞團和遼寧芭蕾舞團到處表演，1990年正式踏入演藝圈，演過張藝謀執導的電影《活著》，在電視劇《歡喜密探》中也有活躍演出，被稱為「富婆專業戶」，沒想到卻在近日傳出過世消息。

▲大陸女星董立範過世。（圖／翻攝自微博）

董立範近日傳出已在5年前過世，享年56歲，消息一出後立刻衝上微博熱搜排行榜，原來有網友發現她已在2020年12月8日去世，根據陸媒報導，她的電影遺作《夢想森林》在2023年上映時，在最後的演職人員表中，她的名字還被用白色畫框特地標註，只是當時並沒有掀起關注。

而董立範過世的原因疑似因為疾病，目前確認被葬在瀋陽的一處墓園，由於家屬相當低調，舉辦喪禮的事情沒有公開，以至於她的死訊也沒有曝光。她的離開也引起許多網友惋惜，紛紛直呼「太可惜了」、「難怪好久沒有看到他的作品」。

事實上，董立範在電視劇《歡喜密探》中曾與包貝爾、賈玲、王鷗、柳岩、包文婧、趙麗穎、黃曉明合作，逗趣又幽默的劇情受到觀眾喜愛。過去上節目時，董立範曾揭開自己的感情生活，曾被前男友騙走5萬元人民幣（約台幣25萬），人財兩空之後就再也不相信愛情，孤身一人直到過世。

