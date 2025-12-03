楊祐寧5歲愛女迷《獵魔女團》　他掀衣露腹肌問：像不像Saja Boys

記者黃庠棻／台北報導

55688集團今（3）日舉辦「20週年品牌展暨代言人合作記者會」，邀請到楊祐寧擔任首位品牌代言人。楊祐寧前陣子剛經歷父喪，近期出席活動時感性透露，雖然父親有抱到孫子，但遺憾的是「兒子沒有機會吃到阿公做的菜」，因此他現在正努力還原父親的料理手藝，希望能將這份味道傳承給兒子。

▲楊祐寧擔任55688首位代言人。（圖／55688集團提供）

對此，楊祐寧也表示自己有努力傳承父親手藝，一直以來也都有像爸爸學習做菜的技巧，日前女兒生日第一次跟他「點菜」，終於有了機會可以表現，親手做了一桌菜給女兒，笑說雖然「女兒點的菜跟阿公沒什麼關係」，但為了小孩仍努力還原南瓜濃湯、義大利麵等菜色。

而楊祐寧父親是火鍋店「元鍋」老闆，包括林志玲、林心如、楊謹華、陳美鳳等人都是該店常客。他這一陣子忙著籌備「元鍋4.0」新店面，在台北市忠孝東路附近，今（3）日出席代言活動也正式宣布，該店將在12月12日正式開幕，日期正巧是始祖店的30週年紀念日。

▲楊祐寧大女兒超迷《Kpop獵魔女團》。（圖／翻攝自劇照）

談到女兒，楊祐寧透露目前5歲的大女兒很乖、不叛逆，也會貼心照顧弟弟，只是很喜歡電影《Kpop 獵魔女團》，每天除了打扮得跟角色很像之外，也很愛唱主題曲〈Golden〉，甚至今天運動回家，女兒還問他「爸爸你有沒有肌肉」，讓他立刻掀開上衣露出腹肌炫耀「是不是跟Saja Boys一樣」，父女可愛互動笑翻全場。

▲《Kpop獵魔女團》Saja Boys。（圖／翻攝自劇照）